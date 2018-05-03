Тихонов: Про Майгурова могу сказать одно — лжец и мошенник
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не видит Виктора Майгурова в качестве президента Союза биатлонистов России.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не видит Виктора Майгурова в качестве президента Союза биатлонистов России.
«Майгурова вообще нельзя допускать. Ни к чему. Когда его назначили министром спорта
Дмитрий Васильев — уважаемый человек. Но это не его работа. Он любит быть там, где не надо сильно много работать. Я был 13 лет и семь месяцев президентом — вы не представляете, какая это рутинная работа. Это дисциплина, это ответственность. Владимир Драчёв — подполковник. Закончил военный факультет института Лесгафта, Академию госуправления при президенте, четыре года был главой самого большого района Ленинградской области. То есть прошёл хорошую школу. Четырёхкратный чемпион мира, призёр двух Олимпиад, завоевал «Большой глобус». Анкета безупречная", — рассказал Тихонов.