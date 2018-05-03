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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Про Майгурова могу сказать одно — лжец и мошенник

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, почему не видит Виктора Майгурова в качестве президента Союза биатлонистов России.

Источник: РИА "Новости"

«Майгурова вообще нельзя допускать. Ни к чему. Когда его назначили министром спорта Ханты-Мансийского автономного округа, у него оказался поддельный диплом, купленный на рынке. Он более 10 лет обманывал всех. Потом, когда пришёл Прохоров, Кущенко, Майгуров, Барнашов, Пак, эта вся бригада, которая за 5,5 лет умудрилась развалить всё, что мы строили 55 лет. Прохорова я не ругаю: он им дал денег кучу. Они воюют не за то, чтобы исправить биатлон. Они боятся, что нигде больше не пригодятся. Про Майгурова могу сказать только одно — лжец и мошенник.

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Дмитрий Васильев — уважаемый человек. Но это не его работа. Он любит быть там, где не надо сильно много работать. Я был 13 лет и семь месяцев президентом — вы не представляете, какая это рутинная работа. Это дисциплина, это ответственность. Владимир Драчёв — подполковник. Закончил военный факультет института Лесгафта, Академию госуправления при президенте, четыре года был главой самого большого района Ленинградской области. То есть прошёл хорошую школу. Четырёхкратный чемпион мира, призёр двух Олимпиад, завоевал «Большой глобус». Анкета безупречная", — рассказал Тихонов.

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