Тихонов: Про Майгурова могу сказать одно — лжец и мошенник

«Майгурова вообще нельзя допускать. Ни к чему. Когда его назначили министром спорта Ханты-Мансийского автономного округа, у него оказался поддельный диплом, купленный на рынке. Он более 10 лет обманывал всех. Потом, когда пришёл Прохоров, Кущенко, Майгуров, Барнашов, Пак, эта вся бригада, которая за 5,5 лет умудрилась развалить всё, что мы строили 55 лет. Прохорова я не ругаю: он им дал денег кучу. Они воюют не за то, чтобы исправить биатлон. Они боятся, что нигде больше не пригодятся. Про Майгурова могу сказать только одно — лжец и мошенник.