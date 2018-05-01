Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Меган Маркл посадила принца Гарри на жесткую диету
Полина Гагарина поделилась пикантным снимком
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
12«Барса» — чемпион, «Юве» обыграл «Интер», сэр Алекс проводил Венгера
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Чепиков: У Бьорндалена больше шансов стать тренером сборной Белоруссии

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что идея с приглашением Оле Эйнара Бьорндалена на пост старшего тренера мужской сборной России интересная, но «сырая». Восьмикратный олимпийский чемпион завершил карьеру по окончании минувшего сезона в возрасте 44 лет. По данным норвежских СМИ, он может сменить на посту старшего тренера российской сборной Рикко Гросса, с которым не был продлен контракт.

Источник: РИА "Новости"

— У меня такой информации нет, — отметил Чепиков. — Мне кажется, нужно сначала выбрать нового главу СБР, а потом уже он должен вместе с тренерским советом и правлением определяться с кандидатурами. Мы общались с кандидатом в руководители федерации Владимиром Драчевым, но ничего про Бьорндалена он не говорил. Самое предложение, как мне кажется, достаточно интересное, но пока очень сырое.

— То есть вы не видите Оле Эйнара в России?

— Мне кажется, что у Бьорндалена больше шансов стать тренером белорусской сборной. У них сейчас есть, можно сказать, определенный резерв в результатах. И как раз, на мой взгляд, сборной Белоруссии не хватает сильного специалиста. Тем более, что Оле Эйнар уже помогал Дарье Домрачевой на Олимпиаде. Это более объективный вариант.

— А насколько велик потенциал Бьорндалена на этом поприще?

— Мне кажется, он давно уже стал тренером. Сначала самого себя, потом Дарьи. У него огромный опыт, более 20 зимних сезонов. За это время и на своих ошибках можно очень многому научиться. Этот опыт, на мой взгляд, бесценен. И его нужно как-то трансформировать, передать подрастащему поколению. Считаю, многие сборные хотели, чтобы тренером у них был Бьорндален. Но многое ведь зависит и от финансовых условий, и от желания самого Оле Эйнара.

— Ему, кстати, прочат и карьеру чиновника. Виктор Майгуров сказал, что предпочел бы видеть норвежца в руководстве IBU, нежели в роли тренера.

— Пусть Бьорндален сам принимает решение. Он закончил спортивную карьеру, ему, видимо, уже поступают конкретные предложения. И сейчас находится в творческих раздумьях. Оле Эйнар прекрасный человек. И на какой должности бы он ни находился, КПД везде будет высок.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул
10 вопросов по составу сборной РФ на чемпионат мира по хоккею
Люди ждали часами и ушли ни с чем: как открылись кассы ЧМ-2018
La Repubblica: «Ювентус» хочет переманить тренера «Спартака»
Бьорндален будет работать в России? Серьезно?
«Реал» и «Бавария» объявили составы на матч полуфинала ЛЧ
Как прошла презентация новой песни Шнурова о «Зените» (видео)
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь