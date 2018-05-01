Сергей Чепиков: У Бьорндалена больше шансов стать тренером сборной Белоруссии

Источник: РИА "Новости"

— У меня такой информации нет, — отметил Чепиков. — Мне кажется, нужно сначала выбрать нового главу СБР, а потом уже он должен вместе с тренерским советом и правлением определяться с кандидатурами. Мы общались с кандидатом в руководители федерации Владимиром Драчевым, но ничего про Бьорндалена он не говорил. Самое предложение, как мне кажется, достаточно интересное, но пока очень сырое.

— То есть вы не видите Оле Эйнара в России?

— Мне кажется, что у Бьорндалена больше шансов стать тренером белорусской сборной. У них сейчас есть, можно сказать, определенный резерв в результатах. И как раз, на мой взгляд, сборной Белоруссии не хватает сильного специалиста. Тем более, что Оле Эйнар уже помогал Дарье Домрачевой на Олимпиаде. Это более объективный вариант.

— А насколько велик потенциал Бьорндалена на этом поприще?

— Мне кажется, он давно уже стал тренером. Сначала самого себя, потом Дарьи. У него огромный опыт, более 20 зимних сезонов. За это время и на своих ошибках можно очень многому научиться. Этот опыт, на мой взгляд, бесценен. И его нужно как-то трансформировать, передать подрастащему поколению. Считаю, многие сборные хотели, чтобы тренером у них был Бьорндален. Но многое ведь зависит и от финансовых условий, и от желания самого Оле Эйнара.

— Ему, кстати, прочат и карьеру чиновника. Виктор Майгуров сказал, что предпочел бы видеть норвежца в руководстве IBU, нежели в роли тренера.