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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бьорндален будет работать в России? Серьезно?

Легенду сватают в Россию, но вряд ли мы здесь его увидим.

Источник: AFP 2018

Норвежское издание NPK сообщило, что легендарный норвежец Оле Эйнар Бьорндален может в следующем сезоне возглавить сборную России.

«Вакантная должность старшего тренера сборной России будет обещана Оле Эйнару Бьорндалену», — утверждает источник.

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Звучит все, безусловно, красиво и, случись такое, сборная России уж точно стала бы главным объектом внимания всех СМИ на ближайший год уж точно. О допинге, судах, разоблачениях, бойкотах и прочем негативе, с которым, увы, сейчас ассоциируется наша страна, уж точно забыли бы. Восьмикратный олимпийский чемпион, живой символ этого спорта вытаскивает из пучины многострадальный русский биатлон.

Вот Бьорндален выступает на заседании тренерского совета в СБР. Вот отстаивает свои тренировочные планы в диспутах с прославленными ветеранами. Вот приглашает в основной состав сборной спортсменов, представляющих один влиятельный регион. Ну, или не приглашает и сразу становится объектом критики. Вот пытается найти общий язык с биатлонным комментатором всея Руси Дмитрием Губерниевым. Можно придумать еще массу различных коллизий.

Словом, это была бы Интрига с большой буквы «И». Сюжетище!

Но, честно говоря, все это мало похоже на правду.

НЕ ХОЧЕТ

Источник: AFP 2018

Во-первых, сам 44-летний Бьорндален только месяц назад объявил о завершении карьеры и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. В минувшие выходные он, например, принял участие в гонках на собаках на фестивале SnoeRockв норвежском Шушене.

О желании тренировать Бьорндален никогда публично не говорил.

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«Конечно, я буду скучать по соревнованиям. Это одно из самых трудных испытаний. Но впереди у меня новая жизнь, и я жду ее с нетерпением. Получил уже множество предложений, на которые пока ничего не ответил. Хочу все осмыслить, на это нужно некоторое время. Надеюсь, я смогу сделать мудрый выбор и распорядиться своими возможностями как следует. Посмотрим, где я окажусь через некоторое время», — сказал он 3 апреля на прощальной пресс-конференции.

«Сейчас на первом месте семья. Я сделаю все, чтобы у моей семьи была отличная жизнь. Пока не знаю, чем будут заниматься. Раньше у меня редко был такой свободный календарь. У меня много свободного времени. Если Дарья Домрачева решит продолжить карьеру, то буду помогать ей как могу. Чтобы у нее были лучшие условия для достижения целей. Но она сама должна этого хотеть, иметь мотивацию», — вот еще одна цитата Бьорндалена.

Не очень верится, что норвежец решится все бросить и уехать в чужую, незнакомую страну с перспективой вновь видеть жену и дочку по праздникам.

Да и потом, будем честными, вряд ли среди множества предложений российское, если оно действительно есть, является самым привлекательным.

НЕ ЖДУТ

Источник: AFP 2018

Во-вторых, в российском биатлоне сейчас безвластье и переходный период. Нынешний глава СБР Александр Кравцов еще в конце марта объявил об уходе. Отчетно-выборная конференция запланирована на 18 мая. Понятно, что до этого времени никаких решений приниматься не будет.

Но никто из двух основных кандидатов на пост президента — ни Владимир Драчев, ни Виктор Майгуров — не озвучивал желания пригласить Бьорндалена. Первый так и вообще против иностранцев во главе сборной.

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«Скажу так: тот опыт работы с иностранцами, который у нас есть, не прижился. У нас не получилось с Пихлером. На мой взгляд, не вышло и с Гроссом, потому что команды нет, она не выступает на том уровне, который мы бы хотели видеть», — говорил Драчев в интервью «СЭ».

А у Вольфганга Пихлера и Рикко Гросса хотя бы был опыт работы, причем у Пихлера довольно удачный. Приглашение же Бьорндалена это чистая авантюра.

— Впервые об этом слышу, — сказал «СЭ», уже, в свою очередь, Майгуров. — По крайней мере, в моем присутствии это ни разу не обсуждалось. И с моей стороны как кандидата в президенты СБР такой инициативы не было. Ничего не имею против Бьорндалена, но я не могу приглашать в сборную специалиста, который никогда не работал тренером. Тем более что утверждение тренеров национальной команды — компетенция нового состава правления СБР. И даже желания одного только президента организации недостаточно.

Так что, скорее всего, Бьорндалена мы в России не увидим. А жаль — это бы хоть как-то скрасило то печальное зрелище, что представляет собой сейчас отечественный биатлон.

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