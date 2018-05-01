Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
В Норвегии полагают, что Бьорндален может стать тренером мужской сборной России
Норвежское новостное агентство NTB сообщило, что восьмикратный олимпийский чемпион
Норвежское новостное агентство NTB сообщило, что восьмикратный олимпийский чемпион
Гроссу не был предложен новый контракт после завершения олимпийского сезона.
«Эта вакантная должность старшего тренера, как можно предположить, будет обещана
Бьорндален в марте объявил о завершении карьеры. Норвежец говорил, что не планирует заниматься тренерской работой. Ожидается, что новый тренерский состав сборной России будет назван 18 мая.