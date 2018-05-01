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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

В Норвегии полагают, что Бьорндален может стать тренером мужской сборной России

Норвежское новостное агентство NTB сообщило, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален может возглавить мужскую сборную России после ухода немца Рикко Гросса.

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Гроссу не был предложен новый контракт после завершения олимпийского сезона.

«Эта вакантная должность старшего тренера, как можно предположить, будет обещана Уле-Эйнару Бьорндалену», — сообщает NTB.

Бьорндален в марте объявил о завершении карьеры. Норвежец говорил, что не планирует заниматься тренерской работой. Ожидается, что новый тренерский состав сборной России будет назван 18 мая.

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