Россию оставили без биатлона. Совсем
И ждать изменений к лучшему не стоит.
И ждать изменений к лучшему не стоит.
Официальный сайт международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал календарь на сезон-2018/19, и там нет ни одного старта в России.
ДЕЛО В ЛОГИСТИКЕ?
Собственно, о том, что в России в сезоне-2018/19 не будет этапа Кубка мира, стало известно еще в конце ноября, когда IBU обнародовал план календаря.
«В следующем сезоне чемпионат мира пройдет достаточно поздно, поэтому было предложено составить календарь именно таким образом. Как вы знаете, у нас запланированы североамериканские этапы, поэтому с точки зрения логистики такой вариант является оптимальным. Это решение было принято, чтобы у спортсменов была лучшая из возможных соревновательная программа, чтобы избавить их от слишком длительных поездок. Формирование календаря следующего сезона никак не связано с тем, что РУСАДА не было восстановлено в правах», — говорил Бессеберг.
А сейчас IBU просто еще раз напомнил всем нам об этом печальном факте, не более того. Чтобы, так сказать, были в тонусе и не расслаблялись.
БИТВА ЗА ТЮМЕНЬ
Впрочем, проблемы с Кубком мира в России начались почти сразу же после публикации в декабре 2016 года Ричардом Маклареном второй части своего доклада и последовавшей затем рекомендации МОК заморозить проведение всех стартов в нашей стране. Союз биталонистов России (СБР)
При этом на протяжении всего сезона шли разговоры о бойкоте тюменского этапа. В итоге в Сибирь не приехали сборные Чехии, США и Канады, а также чемпион Игр-2018 швед Себастьян Самуэльссон.
НЕ КУБКОМ МИРА ЕДИНЫМ
Интересно, что копья ломались только вокруг этапа Кубка мира. О соревнованиях рангом ниже как будто все забыли. А, между прочим, в России в сезоне-2017/18 состоялся чемпионат мира по летнему биатлону (
Но это, увы, в прошлом. В будущем сезоне в России не будет вообще никаких международных соревнований — ни летних, ни Кубка IBU, ни молодежных. И это весьма показательно. Тюмень мы отстояли — но, очевидно, то была последняя наша победа.
И когда большой биатлон вернется в Россию — неизвестно. Учитывая все последние события — обыски в