Россию оставили без биатлона. Совсем

Источник: Спорт-Экспресс

Официальный сайт международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал календарь на сезон-2018/19, и там нет ни одного старта в России.

ДЕЛО В ЛОГИСТИКЕ?

Собственно, о том, что в России в сезоне-2018/19 не будет этапа Кубка мира, стало известно еще в конце ноября, когда IBU обнародовал план календаря.

Тогда президент организации Андерс Бессеберг призывал не искать в этом решении никакой политической подоплеки, объясняя это исключительно логистикой. Хотя в предварительных планах этап в Тюмени был.

«В следующем сезоне чемпионат мира пройдет достаточно поздно, поэтому было предложено составить календарь именно таким образом. Как вы знаете, у нас запланированы североамериканские этапы, поэтому с точки зрения логистики такой вариант является оптимальным. Это решение было принято, чтобы у спортсменов была лучшая из возможных соревновательная программа, чтобы избавить их от слишком длительных поездок. Формирование календаря следующего сезона никак не связано с тем, что РУСАДА не было восстановлено в правах», — говорил Бессеберг.

А сейчас IBU просто еще раз напомнил всем нам об этом печальном факте, не более того. Чтобы, так сказать, были в тонусе и не расслаблялись.

БИТВА ЗА ТЮМЕНЬ

Впрочем, проблемы с Кубком мира в России начались почти сразу же после публикации в декабре 2016 года Ричардом Маклареном второй части своего доклада и последовавшей затем рекомендации МОК заморозить проведение всех стартов в нашей стране. Союз биталонистов России (СБР) добровольно-принудительно отказался от проведения этапа в Тюмени в сезоне-2016/17 (его перенесли в финский Контиолахти).

Соревнования в сезоне-2017/18 удалось с большим трудом отстоять. Вопрос о проведении этапа в Тюмени поднимался несколько раз. Сначала в декабре 2017-го на исполкоме IBU — по словам Бессеберга, настоятельно забрать у России все соревнования просили представители Канады. При голосовании на исполкоме счет был 5:4 в пользу сторонников сохранения тюменского этапа. Потом все это снова обсуждалось на февральском исполкоме IBU.

При этом на протяжении всего сезона шли разговоры о бойкоте тюменского этапа. В итоге в Сибирь не приехали сборные Чехии, США и Канады, а также чемпион Игр-2018 швед Себастьян Самуэльссон.

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НЕ КУБКОМ МИРА ЕДИНЫМ

Интересно, что копья ломались только вокруг этапа Кубка мира. О соревнованиях рангом ниже как будто все забыли. А, между прочим, в России в сезоне-2017/18 состоялся чемпионат мира по летнему биатлону ( 24—27 августа в Чайковском) и два этапа Кубка IBU ( 9—11 марта в Увате и 13—17 марта в Ханты-Мансийске). Но никто и не думал требовать их отменить или бойкотировать. Более того, те же чехи спокойно приехали в Уват и Ханты-Мансийск. И никого не пугали проблемы с безопасностью, возможностью подмены допинг-проб и прочее.

Но это, увы, в прошлом. В будущем сезоне в России не будет вообще никаких международных соревнований — ни летних, ни Кубка IBU, ни молодежных. И это весьма показательно. Тюмень мы отстояли — но, очевидно, то была последняя наша победа.