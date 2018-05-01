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Глава пресс-службы IBU: Один биатлонист просил оставить этап КМ в Тюмени
Начальник
Начальник
«Мы получили электронные письма от разных биатлонистов, которые просили перенести гонки из России. Мы также получили письмо от одного спортсмена, просившего оставить этап Кубка мира в Тюмени.
Кроме того, к нам приходили заявления от бывших членов исполнительного комитета. Всё это мы обсуждали за заседаниях в декабре и феврале, — сказал Лехотан NRK.
IBU обсуждал возможный перенос этапа Кубка мира из Тюмени в связи с российским допинговым скандалом и принял решение провести гонки в России. Несколько сборных бойкотировали соревнования.