Глава пресс-службы IBU: Один биатлонист просил оставить этап КМ в Тюмени

«Мы получили электронные письма от разных биатлонистов, которые просили перенести гонки из России. Мы также получили письмо от одного спортсмена, просившего оставить этап Кубка мира в Тюмени.

Кроме того, к нам приходили заявления от бывших членов исполнительного комитета. Всё это мы обсуждали за заседаниях в декабре и феврале, — сказал Лехотан NRK.