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11:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Подчуфарова перенеслась в другую сферу. Карьера завершена

Невзошедшая звезда биатлона в 25 лет прекратила попытки возобновить карьеру.

Источник: РИА "Новости"

Бывшая чемпионка мира среди юниоров Ольга Подчуфарова опубликовала сообщение в Инстаграме, из которого следует, что 25-летняя российская биатлонистка решила завершить спортивную карьеру. «Пора положить эту книгу на полку, — написала спортсменка, которая когда-то считалась главной надеждой нашего женского биатлона. — Приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения,.. но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью».

«Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие, — отметила Подчуфарова. — Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперед последние пару лет. Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше… Сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать!».

Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень!!! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо ТРЕНЕР! И ещё.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем. Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком… всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт, — ты мир))) но этот мир, — он такой многогранный) Спасибо всем, вы замечательные!

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КТО ТАКАЯ ОЛЬГА ПОДЧУФАРОВА

Спортсменка из Москвы обратила на себя внимание после победы в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в 2013 году. В том же сезоне она попала в основной состав сборной — в группу Владимира Королькевича, где тренировалась Ольга Вилухина, Ирина Старых и Екатерина Юрьева. После того как Старых и Юрьева были уличены в допинге, Подчуфарову включили в заявку национальной команды на Олимпиаду в Сочи. На Играх-2014 она особых лавров не снискала, но главные успехи Ольги были впереди.

В середине сезона-2015/16 Подчуфарова сначала завоевала свой первый подиум на этапах Кубка мира, а затем выиграла и первую гонку — спринт в Антерсельве.

Тогда многие говорили о том, что она в ближайшем будущем сможет стать не только лидером сборной России, но и всего женского биатлона. Но достигнутый тогда пик формы оказался роковым — с итальянского высокогорья восходящая звезда была отправлена на этапы в Северную Америку, после чего ее карьера покатилась под откос. Началом кошмара был чемпионат мира-2016 в Холменколене, на который Ольга приехала в ужасной форме и где она скоропостижно завершила сезон из-за «перетренированности».

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КТО ВИНОВАТ В ПРОБЛЕМАХ ПОДЧУФАРОВОЙ

Есть мнение, что талантливую спортсменку сначала «загнали» тренеры, а потом «залечили» врачи. Что не стоило форсировать форму на самом высокогорном этапе Кубка мира и после этого лететь за океан. Однако невозможность вернуть биатлонистку на топ-уровень в последующие годы говорит о том, что проблема не только в ошибках наставников. Подчуфарова прошла множество обследований, в том числе в специальной австрийской клинике, перешла в группу к тренеру Виталию Норицыну. Но победить «перетренированности» не получалось категорически. Была пропущена концовка сезона-2016/2017, потом практически весь следующий сезон.

«По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем, — сообщила Ольга в декабре прошлого года. — На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное. Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях».

БЫЛ ЛИ У ПОДЧУФАРОВОЙ ШАНС ВЕРНУТЬСЯ

Возможно, дело было в отсутствии «детской базы» — Ольга серьезно занялась биатлоном только в 16 лет, или в нехватке мотивации. Возможно, отрицательную роль сыграли три длительных отпуска, после которых Пордчуфарова набрала лишний вес и не сумела вернуться в жесткий соревновательный ритм и снова окунуться в жизнь на сборах.

Как бы то ни было, последняя попытка оказаться в элите была предпринята Подчуфаровой в конце марта — начале апреля на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Правда, перед его началом биатлонистка думала не только о себе, внезапно обрушившись с критикой на тренеров.

— Не в моей компетенции рассуждать на темы смены тренеров, но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало, — написала Ольга в Инстаграме. — Главное, даже относительно тренерского профессионализма, — это человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того, как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше — ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала. Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней — нет.

В итоге лучшим результатом Ольги на чемпионате России стало десятое место в спринте, где она при точной стрельбе ходом проиграла победительнице Ульяне Кайшевой почти две минуты. После этого стало понятно, что чудесного возвращения восходящей звезды не будет. Тренеры сборной явно не горели желанием работать с капризной спортсменкой, которой уже 25 лет, и для который паузы длиной в несколько месяцев стали нормой. Под руководством же личного тренера приблизится к прежним кондициям Подчуфарова явно была не в состоянии. Так что заявление о завершении карьеры стало вопросом времени. Ольга думала около месяца, после чего решила направить свою энергию в новое русло.

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