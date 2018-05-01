Подчуфарова перенеслась в другую сферу. Карьера завершена

Источник: РИА "Новости"

Бывшая чемпионка мира среди юниоров Ольга Подчуфарова опубликовала сообщение в Инстаграме, из которого следует, что 25-летняя российская биатлонистка решила завершить спортивную карьеру. «Пора положить эту книгу на полку, — написала спортсменка, которая когда-то считалась главной надеждой нашего женского биатлона. — Приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения,.. но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью».

«Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие, — отметила Подчуфарова. — Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперед последние пару лет. Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше… Сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать!».

Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень!!! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо ТРЕНЕР! И ещё.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем. Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком… всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт, — ты мир))) но этот мир, — он такой многогранный) Спасибо всем, вы замечательные!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiNWPXGABMr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiNWPXGABMr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень...!!! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо ТРЕНЕР! И ещё.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем. Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт,- ты мир))) но этот мир,- он такой многогранный) Спасибо всем, вы замечательные!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Olga Podchufarova</a> (@olgapodchufarova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-30T20:48:07+00:00">30 Апр 2018 в 1:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КТО ТАКАЯ ОЛЬГА ПОДЧУФАРОВА

Спортсменка из Москвы обратила на себя внимание после победы в гонке преследования на юниорском чемпионате мира в 2013 году. В том же сезоне она попала в основной состав сборной — в группу Владимира Королькевича, где тренировалась Ольга Вилухина, Ирина Старых и Екатерина Юрьева. После того как Старых и Юрьева были уличены в допинге, Подчуфарову включили в заявку национальной команды на Олимпиаду в Сочи. На Играх-2014 она особых лавров не снискала, но главные успехи Ольги были впереди.

В середине сезона-2015/16 Подчуфарова сначала завоевала свой первый подиум на этапах Кубка мира, а затем выиграла и первую гонку — спринт в Антерсельве.

Тогда многие говорили о том, что она в ближайшем будущем сможет стать не только лидером сборной России, но и всего женского биатлона. Но достигнутый тогда пик формы оказался роковым — с итальянского высокогорья восходящая звезда была отправлена на этапы в Северную Америку, после чего ее карьера покатилась под откос. Началом кошмара был чемпионат мира-2016 в Холменколене, на который Ольга приехала в ужасной форме и где она скоропостижно завершила сезон из-за «перетренированности».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiNWPXGABMr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiNWPXGABMr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень...!!! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо ТРЕНЕР! И ещё.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем. Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт,- ты мир))) но этот мир,- он такой многогранный) Спасибо всем, вы замечательные!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/olgapodchufarova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Olga Podchufarova</a> (@olgapodchufarova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-30T20:48:07+00:00">30 Апр 2018 в 1:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КТО ВИНОВАТ В ПРОБЛЕМАХ ПОДЧУФАРОВОЙ

Есть мнение, что талантливую спортсменку сначала «загнали» тренеры, а потом «залечили» врачи. Что не стоило форсировать форму на самом высокогорном этапе Кубка мира и после этого лететь за океан. Однако невозможность вернуть биатлонистку на топ-уровень в последующие годы говорит о том, что проблема не только в ошибках наставников. Подчуфарова прошла множество обследований, в том числе в специальной австрийской клинике, перешла в группу к тренеру Виталию Норицыну. Но победить «перетренированности» не получалось категорически. Была пропущена концовка сезона-2016/2017, потом практически весь следующий сезон.

«По согласованию с тренерским штабом я решила взять паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем, — сообщила Ольга в декабре прошлого года. — На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное. Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях».

БЫЛ ЛИ У ПОДЧУФАРОВОЙ ШАНС ВЕРНУТЬСЯ

Возможно, дело было в отсутствии «детской базы» — Ольга серьезно занялась биатлоном только в 16 лет, или в нехватке мотивации. Возможно, отрицательную роль сыграли три длительных отпуска, после которых Пордчуфарова набрала лишний вес и не сумела вернуться в жесткий соревновательный ритм и снова окунуться в жизнь на сборах.

Как бы то ни было, последняя попытка оказаться в элите была предпринята Подчуфаровой в конце марта — начале апреля на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Правда, перед его началом биатлонистка думала не только о себе, внезапно обрушившись с критикой на тренеров.

— Не в моей компетенции рассуждать на темы смены тренеров, но то, что было в этом сезоне, лично меня не устраивало, — написала Ольга в Инстаграме. — Главное, даже относительно тренерского профессионализма, — это человеческие качества, но в этом году мы этого не наблюдали. Как такового контакта с тренерским штабом у меня не было. После того, как я уехала из команды в декабре, я общалась только с Девятьяровым, а больше — ни с кем. Это немного дико, ведь с тем же Коноваловым мы проработали три года вместе, но от него я ничего вообще не слышала. Для меня всегда в приоритете человеческое отношение к спортсмену со стороны тренеров. В команде Норицына это было, а в нынешней — нет.