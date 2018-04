Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень...!!! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо ТРЕНЕР! И ещё.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем. Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт,- ты мир))) но этот мир,- он такой многогранный) Спасибо всем, вы замечательные!

