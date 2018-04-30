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19:37 (мск), источник: ТАСС

Прохоров уверен, что суд докажет правоту российских биатлонисток в деле против Родченкова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский предприниматель Михаил Прохоров уверен, что правота российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в деле против информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова будет доказана в суде. Об этом ТАСС сообщил представитель Прохорова.

Источник: ИТАР-ТАСС

В конце февраля 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали иск против Родченкова за клевету в суд Нью-Йорка, каждая из спортсменок требует от информатора WADA компенсацию в размере 10 млн долларов, Прохоров профинансировал подачу этих исков. В понедельник адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что Родченков направил ходатайство об отклонении иска биатлонисток и подал свой иск против Прохорова. В своем заявлении Уолден отметил, что при подаче иска «спортсменки и Прохоров не учли законы Нью- Йорка». Прохоров возглавлял Союз биатлонистов России с 2008 по 2014 год.

«Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде», — сказал представитель российского предпринимателя.

История вопроса

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014 за нарушения антидопинговых правил. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке, 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. Показания Родченкова о якобы существовавшей в России системы сокрытия допинг-проб легли в основу обвинений, которые привели к дисквалификациям российских спортсменов.

В январе 2017 года Зайцева, Вилухина, Романова и еще 39 отстраненных МОК российских спортсменов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Апелляции 28 из них были удовлетворены. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру, их дела будут рассмотрены позднее.

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