Прохоров уверен, что суд докажет правоту российских биатлонисток в деле против Родченкова

Источник: ИТАР-ТАСС

В конце февраля 2018 года Зайцева, Вилухина и Романова подали иск против Родченкова за клевету в суд Нью-Йорка, каждая из спортсменок требует от информатора WADA компенсацию в размере 10 млн долларов, Прохоров профинансировал подачу этих исков. В понедельник адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что Родченков направил ходатайство об отклонении иска биатлонисток и подал свой иск против Прохорова. В своем заявлении Уолден отметил, что при подаче иска «спортсменки и Прохоров не учли законы Нью- Йорка». Прохоров возглавлял Союз биатлонистов России с 2008 по 2014 год.

«Мы категорически отрицаем все обвинения, и уверены, что наша правота будет доказана в суде», — сказал представитель российского предпринимателя.

История вопроса

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014 за нарушения антидопинговых правил. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке, 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте. Показания Родченкова о якобы существовавшей в России системы сокрытия допинг-проб легли в основу обвинений, которые привели к дисквалификациям российских спортсменов.