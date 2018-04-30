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19:14 (мск), источник: ТАСС

Информатор WADA Родченков подал иск к российскому бизнесмену Прохорову

ТАСС, 30 апреля. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал иск против российского предпринимателя Михаила Прохорова. Об этом сообщил адвокат Родченкова Джим Уолден, слова которого приводит портал Insidethegames.

Источник: ИТАР-ТАСС

В конце февраля 2018 года биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск против Родченкова за клевету в суд Нью-Йорка, каждая из спортсменок требует от информатора WADA компенсацию в размере 10 млн долларов. Прохоров стал тем, кто профинансировал подачу этих исков.

После подачи иска жертва становится охотником. Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова.
Адвокат Родченкова Джим Уолден

«Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания», — сообщил Уолден.

Дела спортсменок

27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Романовой, Зайцевой и Екатериной Шумиловой и заняла 21-е место в масс-старте. Романова, помимо серебряной награды в эстафете, заняла 19-е место в спринте, 23-е — в гонке преследования и 53-е — в индивидуальной гонке. 1 декабря МОК дисквалифицировал Зайцеву, которая в Сочи заняла 15-е место в индивидуальной гонке, 28-е — в спринте, 11-е — в гонке преследования, 23-е — в масс-старте.

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В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Расследование опиралось на заявления Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.

В январе 2017 года Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.

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