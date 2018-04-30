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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Скатертью дорожка. Почему об уходе Гросса не надо жалеть

Даже если в Австрии он выиграет много медалей.

Источник: РИА "Новости"

Дорогостоящий наблюдатель

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс на днях подпишет контракт с австрийской командой. Сенсации в этом нет никакой, потому что ни в узком, ни в расширенном списке сборной немецкого специалиста не видел ни Виктор Майгуров, ни Владимир Драчёв. Русский биатлон ждут суровые времена, в которых роскошь платить неэффективному специалисту 20 тысяч долларов в месяц не может себе позволить никто. Да и сам Гросс с удовольствием откажется от российской специфики и необходимости отвечать на вопросы соотечественников о допинге.

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За три года в российской команде четырёхкратный олимпийский чемпион получил примерно 700 тысяч евро. За эти деньги российский биатлон разжился только золотом в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Это действительно заслуга Гросса, потому как стремительно теряющие форму Максим Цветков и Антон Бабиков в этой гонке вдруг побежали. Но этого оказалось мало, потому в олимпийский сезон функции немецкого специалиста свели к работе по стрельбе, а физическую подготовку отдали на откуп тренеру-ретрограду Андрею Падину. Что из этого вышло, все видели.

Впрочем, литьё слёз о том, как блестящего немецкого специалиста сожрали российские динозавры, я бы прекратил прямо сейчас. Гросс за три года в России проявил себя абсолютно безинициативным наставником, которого кроме своевременного перевода на карточку денежных средств мало что интересовало. Показательными были случаи, когда он несколько раз уезжал со стадиона в родной Рупольдинг даже не дождавшись окончания соревнований. Россия также устала от Гросса. Сначала с ним де-факто отказался работать Евгений Гараничев, ради которого Гросса и приглашали, а затем роль дорогостоящего наставника была сведена к наблюдателю за стрельбой.

В поисках перестройки

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Главный тренер сборной Австрии Райнхард Гесвайнер отправляется в отставку. Австрийцы рассматривали несколько кандидатов на эту должность, но свой выбор решили оставить на Гроссе, который в свое время неплохо себя зарекомендовал в работе с немецкой молодёжью и конкретно с Франциской Хильдебранд, которую он продолжил консультировать, даже получая деньги в России. Австрийцы помнят, что блестящая молодая плеяда немецких спортсменок после сочинской Олимпиады появилась в том числе, благодаря Гроссу.

Мужская сборная страны сейчас нуждается в колоссальной перестройке. Средний возраст команды перевалил 30-летний рубеж. Даниэль Мезотич планирует закончить карьеру, Симон Эдер давно прошёл свой пик, а Доминик Ландертингер и братья Эберхард также разменяли четвёртый десяток. Особой подпитки от молодёжи пока не чувствуется, но Гросс должен эту ситуацию поменять. Вполне возможно, он и добьётся в этом каких-то успехов.

Как потеряли непризнанного гения

Сейчас найдётся с полдюжины любителей хайпа, которые будут лить крокодильи слёзы о том, как мы потеряли очередного непризнанного гения. Обязательно вспомнят Пихлера и его олимпийский успех со шведской сборной. Но всё дело в том, что Пихлер работал в России три года, в том числе два в условиях абсолютного карт-бланша, как собственно и Гросс. Его успех в Швеции говорит лишь о том, что он сумел подготовить команду раз в четыре года к одному старту, что ему комфортнее работать в маленьких сборных, где минимум конкуренции и никто не ждёт чуда в первый год и нет института знающих всё тренеров, которые быстро прочистят мозги.
У Гросса в Австрии с её системным кризисом будут те же условия и тот же карт-бланш, и, наверняка, у него получится больше, чем в России, но это не повод думать, что у нас, дай ему второй срок, он бы чего-то добился. За все три года в личном общении и наблюдении со стороны Гросс не произвёл впечатление человека, который любит своё дело и живёт им, а лучшую характеристику ему дал несостоявшийся работодатель, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак: «Спасибо вам, россияне, что увели его у нас».

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