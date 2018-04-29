СБР не стал предлагать новый контракт тренеру мужской сборной России Гроссу

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет, — сказал Барнашов. — На 100% нельзя сказать, не все зависит только от Гросса. К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля».