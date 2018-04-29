СБР не стал предлагать новый контракт тренеру мужской сборной России Гроссу

Ранее сообщалось, что Гросс близок к тому, чтобы возглавить сборную Австрии.
«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет, — сказал Барнашов. — На 100% нельзя сказать, не все зависит только от Гросса. К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля».
Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.