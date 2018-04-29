Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Принцесса Швеции Мадлен опубликовала первые официальные портреты 2-месячной дочки
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
Яна Рудковская в ботинках в сетку прокатилась на теплоходе
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
18Ребров на трибунах, скандал и победа ЦСКА
14:27 (мск), источник: ТАСС

СБР не стал предлагать новый контракт тренеру мужской сборной России Гроссу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не предложил новый контракт старшему тренеру мужской национальной сборной немцу Рико Гроссу. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Гросс близок к тому, чтобы возглавить сборную Австрии.

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет, — сказал Барнашов. — На 100% нельзя сказать, не все зависит только от Гросса. К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля».

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года, с 2011 по 2015 год входил в тренерский штаб женской сборной Германии. В пятницу СБР признал работу тренеров национальной команды в сезоне-2017/18 неудовлетворительной. По итогам Кубка мира сборная России повторила худший результат по числу побед на этапах (две), женская команда не заняла ни одного призового места.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
Ошибки Спаллетти. Почему «Интер» пролетел мимо Лиги чемпионов
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
«Ювентус» в большинстве вырвал победу в матче с «Интером»
«Реал» одержал домашнюю победу над «Леганесом»
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь