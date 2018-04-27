Союз биатлонистов России получил 32 заявки на должности тренеров национальной команды

Вакантными являются должности старших тренеров, тренеров по функциональной и стрелковой подготовке в мужской и женской основных командах. Кроме того, заявки принимались на должности старшего тренера по резерву, тренеров по стрелковой и функциональной подготовке в резервных составах женской и мужской командах, а также в юниорских сборных. Помимо Мелихова, в состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл вошли Валерий Захаров, Максим Кугаевский, Юрий Кашкаров, Иннокентий Каринцев, Николай Савинов.