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16:54 (мск), источник: ТАСС

Союз биатлонистов России получил 32 заявки на должности тренеров национальной команды

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Союз биатлонистов России (СБР) получил 32 заявки по итогам конкурса на попадание в тренерский штаб национальной команды. Об этом ТАСС сообщил глава тренерской комиссии СБР Вадим Мелихов.

Источник: Reuters

Заявки от кандидатов принимались до 26 апреля. «Мы получили 32 заявки», — сообщил Мелихов.

Вакантными являются должности старших тренеров, тренеров по функциональной и стрелковой подготовке в мужской и женской основных командах. Кроме того, заявки принимались на должности старшего тренера по резерву, тренеров по стрелковой и функциональной подготовке в резервных составах женской и мужской командах, а также в юниорских сборных. Помимо Мелихова, в состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл вошли Валерий Захаров, Максим Кугаевский, Юрий Кашкаров, Иннокентий Каринцев, Николай Савинов.

В прошедшем сезоне мужскую команду возглавляли Рикко Гросс и Андрей Падин, женскую — Сергей Коновалов.

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