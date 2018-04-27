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Экхофф и братья Бё включены в состав сборной Норвегии по биатлону на новый сезон
Федерация биатлона Норвегии назвала состав сборной на следующий сезон, сообщает NRK.
Федерация биатлона Норвегии назвала состав сборной на следующий сезон, сообщает NRK.
В мужской команде нет
Женщины:
Тириль Экхофф
Эмилия Калькенберг
Текла
Марте Олсбю
Сюнневе Сулемдаль
Ингрид Тандревольд.
Тренеры: неизвестно.
Мужчины:
Ларс Биркеланд
Эрленд Бьонтегорд
Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Ветле Кристиансен
Хенрик Л’абе-Лунн.
Тренеры: Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен.