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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Экхофф и братья Бё включены в состав сборной Норвегии по биатлону на новый сезон

Федерация биатлона Норвегии назвала состав сборной на следующий сезон, сообщает NRK.

Источник: РИА "Новости"

В мужской команде нет Уле-Эйнара Бьорндалена и Эмиля Хегле Свенсена, завершивших карьеры. В женскую сборную на данный момент не назначены тренеры — прежние тренеры Стейнар Мундаль и Стиан Экхофф покинули команду после завершения сезона.

Женщины:

Тириль Экхофф
Эмилия Калькенберг
Текла Брун-Ли
Марте Олсбю
Сюнневе Сулемдаль
Ингрид Тандревольд.

Тренеры: неизвестно.

Мужчины:

Ларс Биркеланд
Эрленд Бьонтегорд
Йоханнес Бё
Тарьей Бё
Ветле Кристиансен
Хенрик Л’абе-Лунн.

Тренеры: Зигфрид Мазе и Эгиль Кристиансен.

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