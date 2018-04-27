Экхофф и братья Бё включены в состав сборной Норвегии по биатлону на новый сезон

В мужской команде нет Уле-Эйнара Бьорндалена и Эмиля Хегле Свенсена, завершивших карьеры. В женскую сборную на данный момент не назначены тренеры — прежние тренеры Стейнар Мундаль и Стиан Экхофф покинули команду после завершения сезона.