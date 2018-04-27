Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
Но на этот раз норвежец примет участие в гонках на собачьих упряжках.
«Думаю, что этот формат соревнований для меня подходит. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне нравятся эти гонки, в них принимают участие люди всех возрастов, любители и профессионалы. Управлять собаками непросто, можно
Соревнования будут проходить в рамках фестиваля «Snørock» в норвежском горнолыжном центре и курорте Шушене. Прославленный биатлонист, и ранее посещавший Шушен, уже имеет опыт управления собачьими упряжками.