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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален в грядущие выходные вновь выйдет на дистанцию.

Источник: РИА "Новости"

Но на этот раз норвежец примет участие в гонках на собачьих упряжках.

«Думаю, что этот формат соревнований для меня подходит. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне нравятся эти гонки, в них принимают участие люди всех возрастов, любители и профессионалы. Управлять собаками непросто, можно куда-нибудь врезаться или улететь в кусты, но нет никакой опасности, это действительно весело. Собаки бегут очень быстро», — цитирует Бьорндалена VG.no.

Соревнования будут проходить в рамках фестиваля «Snørock» в норвежском горнолыжном центре и курорте Шушене. Прославленный биатлонист, и ранее посещавший Шушен, уже имеет опыт управления собачьими упряжками.

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