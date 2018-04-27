Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках

«Думаю, что этот формат соревнований для меня подходит. Основную работу буду делать не я, а собаки. Мне нравятся эти гонки, в них принимают участие люди всех возрастов, любители и профессионалы. Управлять собаками непросто, можно куда-нибудь врезаться или улететь в кусты, но нет никакой опасности, это действительно весело. Собаки бегут очень быстро», — цитирует Бьорндалена VG.no.