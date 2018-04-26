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17:06 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемый в домогательствах к биатлонистке тренер уволен

ТАСС, 26 апреля. Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, которого обвинила в домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева, уволен и отстранен от тренерской деятельности.

Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, чьи слова приводит пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Как сообщил чиновник, 17-летняя спортсменка обратилась к нему в марте 2018 года и рассказала о том, что Тутмин предлагал ей свое покровительство и перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны.

«В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля, — сообщил Терюшков. — Тренер Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности, не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру».

Терюшков отметил, что министерство спорта Московской области обеспечит биатлонистке поддержку, защиту от давления, а также все условия для продолжения тренировок и подготовки к соревнованиям.

«Так как случай вопиющий, мы проводим проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев в последствии. Ее результаты будут известны к 1 июня этого года. Важно, чтобы все, кому что-либо известно о подобном поведении спортивных педагогов в учреждениях Московской области, сразу обращались к нам, мы открыты для всех и бояться не стоит», — добавил министр.

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