Обвиняемый в домогательствах к биатлонистке тренер уволен

Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, чьи слова приводит пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Как сообщил чиновник, 17-летняя спортсменка обратилась к нему в марте 2018 года и рассказала о том, что Тутмин предлагал ей свое покровительство и перспективы в сборной в обмен на определенное отношение с ее стороны.

«В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля, — сообщил Терюшков. — Тренер Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности, не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру».

Терюшков отметил, что министерство спорта Московской области обеспечит биатлонистке поддержку, защиту от давления, а также все условия для продолжения тренировок и подготовки к соревнованиям.