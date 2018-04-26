«Я хочу, чтобы такого никто больше не испытал». 17-летняя биатлонистка — о домогательствах тренера

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что 17-летняя спортсменка направила письмо министру спорта и физической культуры Московской области Роману Терюшкову, чтобы тот дал свою оценку произошедшему.

— До инцидента с приставаниями в Саранске Тутмин позволял себе что-то похожее?

— Не знаю, как это можно расценивать, но за месяц до этого мы были на сборе. Это было в августе в Борзаково, это Башкирия. Так вот там он из столовой забирал мою куртку. Однажды взял меня за руку и долго держал. Я стояла и не понимала, что это и для чего. Но кроме этого ничего не было, но и это меня смутило.

Я ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ

— Почему после эпизода в Саранске вы не сообщили о случившемся маме или папе? Боялись?

— Мне нравится биатлон, я хотела им заниматься и дальше, но я боялась, что меня выгонят из команды, и мне нельзя будет бегать по стадиону. Я посоветовалась с другим тренером и спросила, могу ли начать заниматься в другом регионе. В итоге было принято решение остаться в команде, потому что в середине сезона меня бы никто не взял. И если бы я перестала заниматься, то на этом мои спортивные планы бы закончились.

— Хорошо, вы решили остаться. Но неужели вы не понимали, что такое поведение Тутмина могло иметь продолжение?

— Я рассчитывала, что на этом все закончится, потому что о нем были хорошие отзывы. И только когда я рассказала о случившемся, узнала, что это не первый случай у Тутмина.

— То есть он приставал и к другим девочкам?

— Да. Но это только слухи, я не могу точно это сказать, но разговоры такие были. Он мне тогда сказал: «Ах ты так? Ну, хорошо, ты еще сама ко мне придешь». Тогда же он сказал, что не будет больше такое делать. Я подумала, что это больше не повторится.

— Когда вы были с другими девочками на соревнованиях, не обсуждали эту тему?

— Нет, я разговаривала только со своей подругой. Мы с ней давно знакомы и вместе тренировались. Вот только с ней я и разговаривала.

— То есть с ней вы обсуждали еще до того, как рассказали тренеру и маме?

— Да, я ей сказала сразу.

— И что она? Не говорила вам, что такое может повториться?

— Нет, мы обе тогда были в шоковом состоянии. Единственное, к чему мы пришли, — это уйти в другую команду. У Тутмина большое влияние в нашей области, и он мне говорил, что одно его слово может изменить все. И я просто боялась.

ЭТО НЕ ТА ТЕМА, КОТОРУЮ ВСЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОБСУЖДАЮТ

— В чем он вас обвинил в итоге? Как вы нарушали режим? Вы просто не спали или выпивали алкоголь?

— Мы не спали и были у мальчиков.

— А видеозапись ведется во всех комнатах?

— Нет, это была видеозапись из коридора.

— Вы ее видели?

— Нет, он мне о ней только говорил.

— То есть он вас шантажировал этой записью? Там ведь по суди ничего не было, за что вас можно было наказать.

— По сути — да. Но я почему-то очень сильно испугалась того, что это может распространиться.

— Сейчас вы готовы идти до конца? Какую конечную цель вы преследуете?

— Мне бы очень хотелось, чтобы этот человек не мог работать с детьми. Потому что если один раз человек делает что-то, то, скорее всего, он повторит это снова. Мне очень хочется, чтобы все было честно и никто больше не пострадал.

— Вы знаете, что Тутмин ушел из ЦСП области, но остался в двух детских спортивных школах?

— Конечно, знаю. И я хочу своим примером оградить других девочек от посягательств с его стороны. Я не хочу, чтобы кто-то другой прочувствовал то, что я испытала я.

— А от других тренеров не было похожих поползновений?

— Ко мне — нет.

— А к другим?