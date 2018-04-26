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13:53 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Подмосковье тренер предлагал 17-летней биатлонистке вступить с ним в интимную связь

17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала, что она подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.

Источник: РИА "Новости"

— Аня, когда началась эта история?

— В сентябре, в Саранске. Сергей Сергеевич пригласил меня к себе в комнату. Перед этим у нас были соревнования, и я предположила, что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он рядом. И тут он мне говорит: «Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?» Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: «Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет — экипировка, результат.

— Если говорить прямым текстом, то он предлагал вам вступить в интимную связь.

— Да, это так. Он говорил, что это мне это необходимо, и он будет мне помогать после этого. Я захотела уйти. Встала и сказала, что мне нужно подумать. Потом ушла в комнату и рассказала обо всем подруге, — сообщила Моисеева «Советскому спорту». После этого спортсменка хотела перейти к другому тренеру, но ей сказали, что нужно ждать новое комплектование групп до весны.

Тутмин несколько раз делал попытки добиться своего. В марте, когда он остался вдвоем с девушкой в вакс-кабине, тренер пытался поцеловать биатлонистку, но та убежала.

Один раз Моисеева записала свой разговор с Тутминым.

Анна рассказала, что ей стало тяжело находиться в команде.

«На соревнованиях — у всех нормальные патроны, у меня — “биатлон”. Это плохие патроны, с которыми сложно добиться точной кучной стрельбы. Спросила у Тутмина, почему так. Он мне в ответ: “Ты вообще не должна стрелять, потому что твоя школа не дала тебе достаточного количества патронов”. Меня стали откровенно зажимать. Выкинули из команды, хотя результаты я показывала достаточные. А если меня нет в команде и я выступаю как “личница”, это означает, что у меня нет ни рейтинга, ни очков».

В итоге девушка сначала рассказала все личному тренеру, а та сообщила ее маме.

В итоге Тутмин уволился по собственному желанию, другой реакции от Федерации биатлона Московской области, которой руководит Алексей Нуждов, и министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова пока нет.

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