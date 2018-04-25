IBU в настоящее время ведет расследование допинговых дел в отношении Глазыриной и Грегорин

Глазырина была временно отстранена от стартов 10 февраля 2017 года на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских атлетов, которые, как утверждается, причастны к допинговым махинациям на Играх в Сочи.