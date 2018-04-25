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11:00 (мск), источник: ТАСС

IBU в настоящее время ведет расследование допинговых дел в отношении Глазыриной и Грегорин

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Экспертная группа Международного союза биатлонистов (IBU) по борьбе с допингом ведет дела в отношении россиянки Екатерины Глазыриной и словенки Теи Грегорин. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Глазырина была временно отстранена от стартов 10 февраля 2017 года на основании результатов расследования, проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В декабре 2016 года Макларен передал Международному олимпийскому комитету (МОК) и спортивным федерациям вторую часть своего доклада с указанием фамилий российских атлетов, которые, как утверждается, причастны к допинговым махинациям на Играх в Сочи.

В декабре 2017 года дисциплинарная комиссия МОК признала Грегорин виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Ванкувере и аннулировал ее результаты с Игр-2010.

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