Тихонов: После интервью Шипулина все смеются над ним, а не надо мной
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал критические слова в свой адрес со стороны Антона Шипулина.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал критические слова в свой адрес со стороны Антона Шипулина.
«Я бы сказал, что это была не жёсткая критика, а безграмотная критика. Я считал Антона грамотным спортсменом, имеющим своё мнение, а когда он пытается защищать тренеров, которых весь российский биатлон признал неграмотными, это выглядит нелепо. Обиды никакой у меня на него нет. Если он высказал то, что действительно накипело, то пусть ему пойдёт это на пользу, пусть разозлится, засучит рукава и начнёт всё сначала. Только обижаться надо не на Тихонова, а на самого себя и свои собственные ошибки и слабости. Мне жалко было Антона, когда он пытался оправдываться и говорить, чтобы я
Результаты последних лет говорят о том, что им нужно носить не соболей, а потрёпанные солдатские бушлаты. После интервью Антона мне было очень много звонков, в том числе от средств массовой информации. Звонили и мои старые друзья из футбола. Все считают, что Шипулин не прав и по форме, и по сути. Я не претендовал на роль тренера команды, а просто просил прислушаться и указывал на отдельные ошибки, исключительно по тому, что переживал за результат. За последние десять лет я ни разу не ошибся в прогнозах.
Я посмотрел «инстаграм» Крючкова. Он показывает, как Антон выполняет движения в сторону. Но это не коньки. У нас продвижения только вперёд. А Волков изобрёл новое упражнение — прыжки на стол. Но это больше подходит прыгунам с трамплина и двоеборцам. В моей книге есть фотографии с «чернобуркой». Это обыкновенная камера от «Жигулей», набитая песком. И я проходил с ней круг с десятью барьерами. Вам этого не повторить, а я проходил его пять раз подряд. Я делал упражнения в воде, занимался греблей, велосипедом. Для нашего времени многие упражнения действительно были новыми, а то, что пытаются выдать за новинки Крючков и его команда, известно уже давно. Я готов в присутствии телевидения пройти тесты на стрельбище с Шипулиным и Гербуловым. Но это больше нужно вам, потому то после этого интервью смеются люди над Шипулиным, а не надо мной, — приводит слова Тихонова его сайт.