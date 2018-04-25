Тихонов: После интервью Шипулина все смеются над ним, а не надо мной

Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказал, что это была не жёсткая критика, а безграмотная критика. Я считал Антона грамотным спортсменом, имеющим своё мнение, а когда он пытается защищать тренеров, которых весь российский биатлон признал неграмотными, это выглядит нелепо. Обиды никакой у меня на него нет. Если он высказал то, что действительно накипело, то пусть ему пойдёт это на пользу, пусть разозлится, засучит рукава и начнёт всё сначала. Только обижаться надо не на Тихонова, а на самого себя и свои собственные ошибки и слабости. Мне жалко было Антона, когда он пытался оправдываться и говорить, чтобы я что-то сам сделал. У меня за плечами блестящая спортивная карьера, и я был бы искренне рад, если бы кто-то из соотечественников повторил эти достижения. У нас не было такого опыта и такого сервиса, как сейчас. Мы сами готовили лыжи, сами прокладывали трассы, сами добавляли какие-то новшества в тренировочный процесс. Сейчас у биатлонистов лучшие условия, разыгрывается 11 комплектов медалей, но они не могут завоевать и одно золото.

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Результаты последних лет говорят о том, что им нужно носить не соболей, а потрёпанные солдатские бушлаты. После интервью Антона мне было очень много звонков, в том числе от средств массовой информации. Звонили и мои старые друзья из футбола. Все считают, что Шипулин не прав и по форме, и по сути. Я не претендовал на роль тренера команды, а просто просил прислушаться и указывал на отдельные ошибки, исключительно по тому, что переживал за результат. За последние десять лет я ни разу не ошибся в прогнозах.