В IBU нашли еще одного «русского агента»: разоблачения продолжаются

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Скандал с обысками в штаб-квартире IBU продолжает выплескивать на свет все новые неожиданные сюжеты. На прошлой неделе немецкий таблоид Bild сообщил, что в ходе расследования обвинений в коррупции в мировом биатлоне якобы выяснилось — якобы российская сторона покупала лояльность главы IBU Андерса Бессеберга, нанимая для него элитных проституток. А сейчас другое СМИ из Германии Süddeutsche Zeitung нашло в исполкоме IBU еще одного «агента влияния России». Им, по мнению немецких журналистов, является вовсе не бывший генсек организации Николь Реш, недавно ушедшая в отставку, а вице-президент IBU по маркетингу Томас Пфюллер.

ЧЕЛОВЕК С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

Этот 69-летний функционер, как и Реш, является выходцем из Восточной Германии, и Süddeutsche Zeitung называет его «в высшей степени сомнительным руководителем». В ГДР Пфюллер был главным тренером сборной страны по лыжным гонкам, а также заместителем генерального секретаря Восточногерманского лыжного союза. При этом он мог быть вовлечен в существовавшую тогда государственную систему допинга, но это не помешало ему остаться на плаву после объединения Германии. В 2010 году он был избран вице-президентом IBU, причем произошло это на конгрессе организации в Санкт-Петербурге.

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«На чьей стороне стоял этот человек с прошлым в гэдээровском спорте и занимающий на протяжении нескольких лет должность вице-президента IBU по маркетингу: на стороне Бессеберга и России или на стороне тех спортсменов, которые долгие годы должны были соревноваться с российскими допингерами?» — задается вопросом Süddeutsche Zeitung. И тут же отвечает на него, рассказывая что именно Бессеберг, Реш и Пфюллер помогли российской Тюмени получить чемпионат мира-2021, несмотря на то, что во время выборов «на их столе уже лежал первый доклад Ричарда Макларена о государственном допинге в России».

Когда же Тюмень вынудили отказаться от турнира, «лобби, покрывающее российских допинговых грешников», нашло способ компенсировать потерю, отдав российскому городу финальный этап Кубка мира-2017/18 и проигнорировав при этом всяческую критику. «Таким дружественным пророссийским актом Бессеберг, Пфюллер и Реш сознательно пошли на риск раскола внутри спортивного мира, ведь от участия в соревнованиях демонстративно отказались спортсмены из США, Канады, Чехии и Украины», — пишет Süddeutsche Zeitung.

КАНАДСКИЙ КЛАН

Еще веселее становится, когда немецкое СМИ начинает объяснять, как именно Тюмень добилась благосклонности руководства IBU. Член правления этой организации, пожелавший остаться неназванным заявил, что во время конгресса в Кишиневе осенью 2016 года, где проходили выборы хозяина ЧМ-2021, один из делегатов «носил с собой конверт с деньгами и утверждал, что получил в нем деньги за свой голос при голосовании за Тюмень». Лично этого «купленного делегата» информатор SZ не видел, но рассказал Бессебергу о данном безобразии со слов других участников конгресса. Никаких последствий эти слухи не имели, что по мнению немецких журналистов является свидетельством «продажности руководства IBU».

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Напомним, что ранее французские и норвежские СМИ писали о том, что делегатам конгресса IBU в Кишиневе с ведома Бессеберга было предложено от 25 до 100 тысяч евро за каждый голос в пользу Тюмени, после чего российский город получил 25 голосов из 49 возможных. Информатор Süddeutsche Zeitung обещает подтвердить свои показания перед следователями полиции и в суде. Вычислить, кто скрывается за маской «анонимного информатора», в принципе не так уж и трудно. Вице-президент IBU по медицинским вопросам Джим Каррабре неоднократно выступал против проведения кубкового этапа в Тюмени и требовал полной дисквалификации сборной России.

Сейчас Каррабре призывает не дожидаться окончания расследования и планового конгресса IBU, который должен пройти в начале сентября в Хорватии, а разобраться с кризисом в организации немедленно и «сделать все возможное для ускорения процесса выяснения обстоятельств всех открытых дел, касающихся нарушения антидопинговых правил». При этом исполняющий обязанности генсекретаря IBU Мартин Кухенмайстер уверяет, что новой информации о расследовании нет, поскольку этого объектом является не IBU, а лично Бессеберг и Реш.