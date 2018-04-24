В IBU нашли еще одного «русского агента»: разоблачения продолжаются

Скандал с обысками в штаб-квартире IBU продолжает выплескивать на свет все новые неожиданные сюжеты. На прошлой неделе немецкий таблоид Bild сообщил, что в ходе расследования обвинений в коррупции в мировом биатлоне якобы выяснилось — якобы российская сторона покупала лояльность главы IBU Андерса Бессеберга, нанимая для него элитных проституток. А сейчас другое СМИ из Германии Süddeutsche Zeitung нашло в исполкоме IBU еще одного «агента влияния России». Им, по мнению немецких журналистов, является вовсе не бывший генсек организации Николь Реш, недавно ушедшая в отставку, а вице-президент IBU по маркетингу Томас Пфюллер.
ЧЕЛОВЕК С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ
Этот 69-летний функционер, как и Реш, является выходцем из Восточной Германии, и Süddeutsche Zeitung называет его «в высшей степени сомнительным руководителем». В ГДР Пфюллер был главным тренером сборной страны по лыжным гонкам, а также заместителем генерального секретаря Восточногерманского лыжного союза. При этом он мог быть вовлечен в существовавшую тогда государственную систему допинга, но это не помешало ему остаться на плаву после объединения Германии. В 2010 году он был избран вице-президентом IBU, причем произошло это на конгрессе организации в Санкт-Петербурге.
«На чьей стороне стоял этот человек с прошлым в гэдээровском спорте и занимающий на протяжении нескольких лет должность вице-президента IBU по маркетингу: на стороне Бессеберга и России или на стороне тех спортсменов, которые долгие годы должны были соревноваться с российскими допингерами?» — задается вопросом Süddeutsche Zeitung. И тут же отвечает на него, рассказывая что именно Бессеберг, Реш и Пфюллер помогли российской Тюмени получить чемпионат мира-2021, несмотря на то, что во время выборов «на их столе уже лежал первый доклад Ричарда Макларена о государственном допинге в России».
Когда же Тюмень вынудили отказаться от турнира, «лобби, покрывающее российских допинговых грешников», нашло способ компенсировать потерю, отдав российскому городу финальный этап Кубка мира-2017/18 и проигнорировав при этом всяческую критику. «Таким дружественным пророссийским актом Бессеберг, Пфюллер и Реш сознательно пошли на риск раскола внутри спортивного мира, ведь от участия в соревнованиях демонстративно отказались спортсмены из США, Канады, Чехии и Украины», — пишет Süddeutsche Zeitung.
Еще веселее становится, когда немецкое СМИ начинает объяснять, как именно Тюмень добилась благосклонности руководства IBU. Член правления этой организации, пожелавший остаться неназванным заявил, что во время конгресса в Кишиневе осенью 2016 года, где проходили выборы хозяина ЧМ-2021, один из делегатов «носил с собой конверт с деньгами и утверждал, что получил в нем деньги за свой голос при голосовании за Тюмень». Лично этого «купленного делегата» информатор SZ не видел, но рассказал Бессебергу о данном безобразии со слов других участников конгресса. Никаких последствий эти слухи не имели, что по мнению немецких журналистов является свидетельством «продажности руководства IBU».
Напомним, что ранее французские и норвежские СМИ писали о том, что делегатам конгресса IBU в Кишиневе с ведома Бессеберга было предложено от 25 до 100 тысяч евро за каждый голос в пользу Тюмени, после чего российский город получил 25 голосов из 49 возможных. Информатор Süddeutsche Zeitung обещает подтвердить свои показания перед следователями полиции и в суде. Вычислить, кто скрывается за маской «анонимного информатора», в принципе не так уж и трудно. Вице-президент IBU по медицинским вопросам Джим Каррабре неоднократно выступал против проведения кубкового этапа в Тюмени и требовал полной дисквалификации сборной России.
Сейчас Каррабре призывает не дожидаться окончания расследования и планового конгресса IBU, который должен пройти в начале сентября в Хорватии, а разобраться с кризисом в организации немедленно и «сделать все возможное для ускорения процесса выяснения обстоятельств всех открытых дел, касающихся нарушения антидопинговых правил». При этом исполняющий обязанности генсекретаря IBU Мартин Кухенмайстер уверяет, что новой информации о расследовании нет, поскольку этого объектом является не IBU, а лично Бессеберг и Реш.
Напомним, что штаб квартира Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое передало полиции компрометирующие документы на Бессеберга и Реш, находится в Канаде, а многие из руководящих работников этой организации, как и Каррабре, являются канадцами.