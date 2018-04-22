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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона

Почему о загадочной болезни Шипулина, которая ставит крест на его карьере, мы узнали только сейчас. И была ли эта болезнь?

Источник: AFP 2018

Болезнь как оправдание

Лучший биатлонист России последних лет Антон Шипулин в недавнем интервью поведал шокирующие новости о своём здоровье. Оказалось, что одной из причин неудач этого сезона стал перенесённый мононуклеоз, острое вирусное заболевание, которое беспокоило его четыре или пять раз в подготовительный период. Этим можно объяснить как внезапные перепады формы (в одних гонках Шипулин показывал ход на уровне десятки лучших, а в других не попадал и в тридцатку), так и сильный спад в конце сезона.

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«Приехал домой, два дня лежал пластом. Отлежался, восстановился, как мне казалось, приехал на “вкатку”. Потренировался всего день или два и снова слёг. Неделю лечился и понимал, что ситуация не улучшается. В итоге приняли решение, что надо принимать антибиотики. Жёсткие, сильные. Тогда предложил тренеру сдать углублённые анализы, которые покажут, какие вирусы присутствуют в организме. Через два дня мне приходят анализы, открываю почту, и я с такими вот глазами бегу к тренеру. Анализ: красным выделено — вирусы превышают норму не в 5−10 раз, а в 20, 100, 150 раз. Было 11−12 часов ночи, но начали звонить докторам, спрашивать, что же это такое. Оказалось, что это мононуклеоз», — так описал происходившее с ним Шипулин.

Если бы такие подробности мы узнавали сразу, а не после сезона, вопросов было бы гораздо меньше. Когда несколько лет назад мононуклеозом переболел Мартен Фуркад, он постоянно информировал общественность о своём состоянии. То же самое делала и Дарья Домрачева. Шипулин, хочется верить, сообщил хотя бы руководителю СБР Александру Кравцову и тренерам сборной. Но сейчас постфактум эта новость выглядит больше как оправдание не самого яркого сезона и вероятного завершения карьеры в ближайшем будущем, хотя здесь могут быть и другие причины. Странным выглядит и рассказ Антона о том, что эти четыре года он работал на износ, зная, что они будут последними. Может, не стоило насиловать организм весь цикл, а можно было взять паузу на один год, чтобы продлить свою карьеру? Ведь тот же Фуркад старше всего на год, а уходить в ближайшее время не собирается, хотя ему уже давно нечего больше доказывать.

Что такое мононуклеоз?

Это инфекционное заболевание часто встречается у спортсменов и несёт неприятные последствия. Передаётся оно воздушно-капельным путём, почему в народе его называют «болезнью поцелуев». Мононуклеоз поражает внутренние органы и приводит к изменению состава крови. Обычного человека он может не беспокоить так сильно, но спортсмен на предельных нагрузках особенно уязвим. В последние годы от него страдали Дарья Домрачева, сорвавшая подготовку к сезону, и Мартен Фуркад. Француз всё равно выиграл свой дежурный Кубок мира, но был особенно уязвим и дал повод Шипулину перед следующим сезоном говорить о своих амбициях на глобус.

Нередко мононуклеоз приводил и к завершению спортивной карьеры. Норвежская прима Лив-Грете Пуаре провалила из-за него последние два сезона и была вынуждена повесить винтовку на гвоздь. Александр Ус и Сюннёве Сулемдаль также надолго выпадали из сборной, а Ус с него начал свой путь к окончании карьеры. Если у Шипулина действительно был мононуклеоз, то он не мог не повлиять на подготовку и результаты.

Почему не просил исключения?

Главный вопрос, который так и не был задан в интервью, получал ли Шипулин право на терапевтические исключения или хотя бы подавал заявку? Но зная, как всё устроено в российском спорте, ответ скорее всего отрицательный. Российские спортсмены не считают зазорным попадаться на Олимпиаде на компонентах каких-то сомнительных биодобавок или препаратах-плацебо вроде мельдония, но при этом стесняются, когда речь заходит о терапевтических исключениях. Да, это они там на Западе кричат о болезнях на каждом углу, потом приносят справки и легально принимают допинг, а мы не такие, мы честные.

Честность только в том, что это скорее не гордость, а глупость. Только у нас перспективная биатлонистка может годами задыхаться от астмы, но так и не получить заветной справки, в то время как её норвежские коллеги обследуются на этот недуг с юных лет. А сколько таких ещё примеров в биатлоне? Если бы Шипулин с самого начала говорил о своей проблеме со всей серьёзностью, к нему было бы куда меньше вопросов как со стороны соотечественников, так и со стороны иностранных коллег (часть которых намекала, что его спад связан с прекращением приёма допинга). А сказанное сейчас столь же бесполезно, как размахивание кулаками после драки.

Что дальше?

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Шипулину сейчас действительно нужен отдых, и предстоящий сезон лучше было бы пропустить полностью. Он ожидается самым тяжёлым для российского биатлона во всех смыслах этого слова. Во-первых, новое руководство IBU продолжит оказывать давление на СБР и накладывать санкции по делу Макларена. Результатом могут стать как новые отстранения, так и полная дисквалификация федерации и выступление спортсменов под флагом IBU. Шипулин, как лидер команды и человек остро на всё реагирующий, получит новые стрессы и новые удары, а потому лучше на время отдохнуть от этого психологически и физически.

Летом 2019 ему будет всего 32. Для современного биатлониста — это не возраст, а потому есть отличная возможность завершить карьеру на Олимпиаде-2022, а чуть раньше выступить в Антхольце на чемпионате мира. Но в этой истории не всё зависит от Антона и его желаний, а потому велика вероятность, что на официальных стартах мы его больше не увидим, а Никите Поршневу, Игорю Малиновскому, Василию Томшину и прочему молодняку придётся взрослеть гораздо быстрее.

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