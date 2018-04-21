Шипулин: У меня проблемы со здоровьем — дальше нельзя тренироваться

Источник: РИА "Новости"

«Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении или завершении карьеры. На протяжении уже почти десяти лет я нахожусь в составе сборной России, два раза в год мы проходим углубленное обследование.

Я не буду говорить, какие у меня проблемы со здоровьем. Скажу только о том, что в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода, чтобы отдохнуть. Дальше мне нельзя тренироваться по состоянию здоровья.

С того момента, как я начал заниматься профессиональным спортом, мы выявили… Я не готов говорить об этом в эфире, это тема серьёзная. У меня есть определённые проблемы со здоровьем, которые позволяли мне тренироваться и выполнять определённую нагрузку, но так как последние 3−4 года мы выполняли её в экстремально большом объёме…

Это не был риск, но было осознание, что это, скорее всего, мои последние четыре года в профессиональной карьере, из которых я должен выжать максимум.