Шипулин: В основной сборной отдельно спортсмены, отдельно — тренеры

Источник: РИА "Новости"

«У нас была команда — Крючков, Гербулов, Волков, я, Щербинин. Это действительно была команда. Плохо или хорошо, кто-то «накосячил» или поступил хорошо — мы делим это на всех членов, на пятерых. В основной команде такого нет.

Есть отдельно спортсмены, отдельно тренеры. Всю команду разорвало. Мы с ребятами очень хорошо общаемся, каждый день друг у друга в гостях, тренеры между собой, сервисмены. Но это разные коалиции внутри одной большой команды.