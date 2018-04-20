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23:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Я устал от безосновательных, далеких от правды нападок Тихонова

Российский биатлонист Антон Шипулин в интервью «ЕТВ» отметил, что не понимает критики со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Источник: РИА "Новости"

— Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз жестко раскритиковал тебя. Призвал выгнать тебя и твоих тренеров из сборной. Между вами конфликт?

— Многие понимают, что это мягко говоря, не очень однозначная фигура в биатлоне. Сегодня он говорит одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Он и Анфиса Резцова люди, безусловно, заслуженные, но… Не знают, что в команде происходит. Тихонов сейчас еще больше грязи на меня начнет лить — будет собирать все, что возможно и невозможно, придумывает какие-то новые истории.

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— Вы же вроде нормально общались совсем недавно…

— Общались — это громко сказано. Конфликт? Да нет никакого конфликта. Просто я устал от его безосновательных, далеких от правды нападок на меня и тренеров в СМИ. Почему-то лично Александр Иванович мне этого в лицо не говорит. Он говорил — начну тренировать команду, и каждый спортсмен скинет одну-две минуты с результата. Если ты такой сильный и умный, возьми китайцев, которые нам проигрывают по полторы минуты ногами, и докажи. Тем более, что возможность у него была: он тренировал сборную России, и ничего не получилось. Надо понимать, что его время прошло. И не дай Бог, я через 20 лет после завершения карьеры буду учить, подсказывать молодым спортсменам. Слова Тихонова, кроме улыбки, у меня не вызывают теперь ничего.

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