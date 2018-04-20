Дарья Домрачева: У президента столько забот, но он находит время разобраться в наших проблемах, это для нас очень ценно

После завоевания серебра в Пхенчхане президент прислал мне поздравление, в котором было отражено все напряжение, все переживания и облегчение от достижения серебряного результата.
И там, в этом поздравлении был очень важный для нас посыл — от нас ожидают хорошего выступления в эстафете, в нас верят, на нас надеются.
Вообще очень приятно получать поздравления от президента страны, важно понимать, что ему небезразличен этот спорт, небезразличен ты, как спортсмен, и вообще весь спорт небезразличен.
Он старается со всех сторон смотреть на ситуацию. Если видит какие-то проблемы, старается разобраться в них и помочь. Хотя, казалось бы, у президента столько забот, столько важных дел, когда ему находить время на подобные моменты. Но как-то он находит время, и это для нас очень ценно.