Дарья Домрачева: У президента столько забот, но он находит время разобраться в наших проблемах, это для нас очень ценно

Источник: РИА "Новости"

После завоевания серебра в Пхенчхане президент прислал мне поздравление, в котором было отражено все напряжение, все переживания и облегчение от достижения серебряного результата.

И там, в этом поздравлении был очень важный для нас посыл — от нас ожидают хорошего выступления в эстафете, в нас верят, на нас надеются.

Вообще очень приятно получать поздравления от президента страны, важно понимать, что ему небезразличен этот спорт, небезразличен ты, как спортсмен, и вообще весь спорт небезразличен.