Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Что будет, если «закончились права»
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
В России открывается необычный бордель (фото)
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Израиль планирует уничтожить российские С-300 - эксперт
Глава Франции выдвинул обвинение России
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Собчак в платье с открытыми плечами блистала в Лондоне (фото)
Данила Козловский о Романе Абрамовиче, настоящих леди и хейтерах
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
14:58 (мск), источник: Прессбол

Дарья Домрачева: У президента столько забот, но он находит время разобраться в наших проблемах, это для нас очень ценно

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в фильме «Биатлон.by. Эстафета поколений» на канале «Беларусь 1» отдала должное заботе президента Беларуси Александра Лукашенко о спорте и спортсменах.

Источник: РИА "Новости"

После завоевания серебра в Пхенчхане президент прислал мне поздравление, в котором было отражено все напряжение, все переживания и облегчение от достижения серебряного результата.

Читайте также
Домрачева: Не знаю, смогла бы я достичь высоких результатов, выступая за Россию

И там, в этом поздравлении был очень важный для нас посыл — от нас ожидают хорошего выступления в эстафете, в нас верят, на нас надеются.

Вообще очень приятно получать поздравления от президента страны, важно понимать, что ему небезразличен этот спорт, небезразличен ты, как спортсмен, и вообще весь спорт небезразличен.

Он старается со всех сторон смотреть на ситуацию. Если видит какие-то проблемы, старается разобраться в них и помочь. Хотя, казалось бы, у президента столько забот, столько важных дел, когда ему находить время на подобные моменты. Но как-то он находит время, и это для нас очень ценно.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Может, в футбол?.. Почему БАТЭ и брестскому "Динамо" пора остановиться
БАТЭ теряет игроков каждый матч. Страдают не одни борисовчане. Что происходит?
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Новости
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь