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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинка Белова будет старшим тренером женской сборной Польши по биатлону

Ассоциация биатлона Польши приняла решение не продлевать соглашение со старшим тренером женской сборной Польши Тобиасом Торгерсеном, сообщает PAP.

Норвежский специалист работал с командой в течение одного сезона.

«Мы ценим работу, которую проделал Торгерсен, но она не до конца соответствует нашим ожиданиям. Кроме того, финансовые вопросы также имеют большое значение», — сказала глава Ассоциации Дагмара Герасимюк.

В следующем сезоне с польской женской командой будет работать украинский специалист Надежда Белова.

Она работала со сборной Польши с 2002 по 2010 год, а затем четыре года тренировала украинских биатлонистов. Два последних сезона она готовила молодёжную польскую команду.

«Белова уже работала с нами много лет, мы хорошо её знаем и ценим то, как она тренирует молодых спортсменов», — сказала Герасимюк.

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