Украинка Белова будет старшим тренером женской сборной Польши по биатлону

Норвежский специалист работал с командой в течение одного сезона.

«Мы ценим работу, которую проделал Торгерсен, но она не до конца соответствует нашим ожиданиям. Кроме того, финансовые вопросы также имеют большое значение», — сказала глава Ассоциации Дагмара Герасимюк.

В следующем сезоне с польской женской командой будет работать украинский специалист Надежда Белова.

Она работала со сборной Польши с 2002 по 2010 год, а затем четыре года тренировала украинских биатлонистов. Два последних сезона она готовила молодёжную польскую команду.