Мети, метла, пока роса. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв

Источник: РИА "Новости"

Ху из мистер Драчёв?

Последний российский обладатель кубка мира Владимир Драчёв официально выдвинут на пост президента СБР федерациями биатлона Москвы и Московской области.

Для прославленного биатлониста это первая попытка побороться за высокий пост в биатлоне. За плечами у Драчёва почти 20-летняя карьера в большом биатлоне и больше десятка побед под флагом России, а затем и Беларуси. После того как тренерский штаб российской команды поставил в 2002 году крест на страдавшем от болей в спине ветеране, он перебрался в союзное государство, где завершил один из сезонов на втором месте, выше чем вся российская сборная.

По окончании карьеры Владимир вернулся в Россию, успел летом 2010 года поработать консультантом сборной, но быстро понял, что в коллективе Сергея Кущенко он лишний, а потому ушёл в управленческую деятельность и политику. В течение нескольких лет он был главой администрации Всеволжского района Ленинградской области, а в 2016-м избрался в Государственную думу. Мысли возглавить СБР появились у Драчёва год назад, когда он заручился серьёзной спонсорской поддержкой, однако тогда он вряд ли мог и представить, насколько глубокие проблемы ему придётся решать.

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Революция или реакция?

Если вероятную победу Майгурова и возвращение вместе с ним представителей команды Михаила Прохорова и Сергея Кущенко можно будет считать победой реакции, то Драчёв позиционирует себя как революционер. В СБР он намерен прийти с командой специалистов, которые последние 10 лет не были при власти в российском биатлоне, а потому не имеют отношения к его стремительному падению. Драчёв пользуется поддержкой многих бывших биатлонистов, от Александра Тихонова и Анатолия Алябьева до Сергея Чепикова и Сергея Тарасова. В то же время множество биатлонных людей прихода Драчёва категорически не желает, намекая на его крутой характер и желание рубить с плеча.

Драчёв корень многих проблем в сборной видит в утрате тренером авторитета в команде. 10 лет назад прохоровские реформаторы свели роль наставника из главного человека в команде до обслуживающего персонала — и ситуация не изменилась. Спортсмены считают возможным корректировать планы на своё усмотрение, выбирать к кому из наставников прислушиваться и в открытую их критиковать. Загнать выпущенного джина обратно в бутылку будет невероятно сложно, но Драчёв видит это первостепенной задачей. Очевидно, что одним из самых опытных наставников, на которых он будет опираться станет Анатолий Хованцев.

Другой важной задачей Драчёв видит поддержку регионов и обеспечение честного отбора в команду.

Член правления СБР и губернатор Тюменской области Владимир Якушев действительно делает много для развития биатлона в России, но далеко не всем регионам нравится доминирующая роль Тюмени, при которой спортсменам этого региона проще попасть в сборную. Тюменцы ещё на юношеском уровне собирают сливки со всей страны, которые потом растворяются внутри этой большой команды. Вряд ли пойдёт на пользу биатлону, если на высшем уровне он будет развиваться только в нескольких регионов. А ведь помимо грандов есть стремительно развивающие пневматический биатлон Московская и Смоленские области, есть Красноярский край со многими центрами и малые, но отнюдь не бесполезные регионы. Взять тот же Саратов, который за несколько лет подготовил двух спортсменов для сборной.

В чём козыри и недостатки Драчёва?

Ещё пару недель назад явным фаворитом предвыборной гонки считался Виктор Майгуров. За ним явная поддержка Тюмени, богатый опыт работы в IBU и место проведения конгресса (опять же Тюмень). Однако допингово-коррупционный скандал в IBU, имеющий явную антироссийскую направленность, выбивает из рук Майгурова один из сильнейших козырей. В нынешней ситуации он как соратник попавшего под подозрение Бессеберга имеет немного шансов сохранить место первого вице-президента, да и вообще место в Исполкоме IBU, а вести диалог с обновлённым руководством международной федерации легче будет новым людям.

Логика в привлечении Драчёва и принципиально новой команды в СБР, конечно, есть. Начинать им предстоит практически с нуля, столкнувшись с жесточайшими санкциями в истории отечественного биатлона и на фоне неутешительных результатов последних лет. Но в такой же ситуации заходила восемь лет назад на хозяйство и Елена Вяльбе, которая не побоялась сосредоточить всю власть в своих руках и пойти на решительные шаги. Драчёв пока настроен не менее решительно, но хватит ли у него управленческого опыта, глубины понимания проблем биатлонного хозяйства, а главное гибкости, чтобы избежать новой волны скандалов? Частичный ответ на эти вопросы в ближайшие дни даст публикация его программы. Но когда терять уже почти нечего, может стоит рискнуть?