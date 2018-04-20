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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация биатлона Москвы выдвинула чемпиона мира Рожкова в состав правления СБР

Федерация биатлона Москвы выдвинула чемпиона мира по биатлону Сергея Рожкова в состав правления Союза биатлонистов России (СБР).

Рожков — чемпион мира 2000 года в эстафете, пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы.

Также федерация выдвинула кандидатуру Владимира Драчёва на пост главы СБР.

«Решения общего собрания региональной общественной организации «Федерация биатлона Москвы»:

1. Делегат на отчётно-выборную конференцию СБР — Сергей Рожков
2. Кандидат в президенты СБР — Владимир Драчёв
3. Кандидат в состав членов правления СБР — Сергей Рожков
4. Кандидат в состав совета СБР — Сергей Рожков
5. Кандидат в состав контрольно-ревизионной комиссии СБР — Сергей Масич, — сообщается в пресс-релизе организации.

Выборы президента СБР пройдут 18 мая. Ожидается, что на пост главы организации также будут претендовать Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин.

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