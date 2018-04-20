Федерация биатлона Москвы выдвинула чемпиона мира Рожкова в состав правления СБР
Федерация биатлона Москвы выдвинула чемпиона мира по биатлону Сергея Рожкова в состав правления Союза биатлонистов России (СБР).
Федерация биатлона Москвы выдвинула чемпиона мира по биатлону Сергея Рожкова в состав правления Союза биатлонистов России (СБР).
Рожков — чемпион мира 2000 года в эстафете, пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Европы.
Также федерация выдвинула кандидатуру Владимира Драчёва на пост главы СБР.
«Решения общего собрания региональной общественной организации «Федерация биатлона Москвы»:
1. Делегат на
2. Кандидат в президенты СБР — Владимир Драчёв
3. Кандидат в состав членов правления СБР — Сергей Рожков
4. Кандидат в состав совета СБР — Сергей Рожков
5. Кандидат в состав
Выборы президента СБР пройдут 18 мая. Ожидается, что на пост главы организации также будут претендовать Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин.