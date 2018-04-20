Если выиграют чемпионат России
Домрачева: Не знаю, смогла бы я достичь высоких результатов, выступая за Россию
Биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что никогда не жалела о решении выступать за Беларусь, а не за Россию.
Биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что никогда не жалела о решении выступать за Беларусь, а не за Россию.
«Неизвестно, останься я в России, возможно ли было там достичь результатов, которые имею сейчас здесь. В белорусской команде всегда царит семейная обстановка, которую очень важно ценить, — тебя обязательно в трудной ситуации поддержат. В России дела обстоят немного по-другому: там ценность одной личности, одного человека не так велика», — приводит слова Домрачевой «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
Домрачева является четырёхкратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира в сезоне 2014/15.