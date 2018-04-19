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13:41 (мск), источник: ТАСС

Федерация биатлона Московской области выдвинула Драчева на пост главы СБР

ТАСС, 19 апреля. Федерация биатлона Московской области выдвинула четырехкратного чемпиона мира Владимира Драчева на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Решение было принято на собрании правления организации. Также Федерация биатлона Московской области выдвинула Геннадия Раменского в состав совета СБР, Алексея Нуждова — в состав правления СБР, Галину Черняеву — в состав контрольно-ревизионной комиссии СБР. На отчетно-выборной конференции СБР, которая пройдет 18 мая в Тюмени, представлять Федерацию Московской области будет Татьяна Аникеева.

На пост главы СБР также претендует вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров. Действующий глава организации Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.

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