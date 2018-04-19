Федерация биатлона Московской области выдвинула Драчева на пост главы СБР

Решение было принято на собрании правления организации. Также Федерация биатлона Московской области выдвинула Геннадия Раменского в состав совета СБР, Алексея Нуждова — в состав правления СБР, Галину Черняеву — в состав контрольно-ревизионной комиссии СБР. На отчетно-выборной конференции СБР, которая пройдет 18 мая в Тюмени, представлять Федерацию Московской области будет Татьяна Аникеева.