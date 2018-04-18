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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Назван состав сборной Швеции по биатлону на новый сезон

Федерация биатлона Швеции опубликовала состав мужской и женской команд на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.

Источник: РИА "Новости"

В состав сборной включена Эльвира Эберг, трёхкратная победительница юниорского чемпионата мира этого года. В тренерском штабе молодёжной команды будет работать Юнас Юханссон, ранее тренировавший сборную США.

Женщины:

Ханна Эберг
Анна Магнуссон
Мона Брорссон
Эмма Нильссон
Линн Перссон
Эльвира Эберг
Шардин Слоф.

Мужчины:

Фредрик Линдстрём
Себастиан Самуэльссон
Йеспер Нелин
Пеппе Фемлинг
Мартин Понсилуома
Торстейн Стенерсен
Оскар Ольссон.

Тренеры:

Главный тренер — Вольфганг Пихлер
Тренеры — Йоханнес Лукас, Юхан Хагстрем
Менеджер по логистике и тренер — Маттиас Нильссон
Тренеры молодёжной команды и команды на Кубке IBU — Анна Мария Нильссон, Юнас Юханссон, Ян Эрик Бускеруд.

На Играх-2018 сборная Швеции завоевала четыре медали. Золото в индивидуальной гонке выиграла Ханна Эберг, мужская сборная победила в эстафете, серебро в пасьюте завоевал Себастиан Самуэльссон, женская команда взяла серебро в эстафете.

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