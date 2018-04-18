Назван состав сборной Швеции по биатлону на новый сезон
Федерация биатлона Швеции опубликовала состав мужской и женской команд на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.
Федерация биатлона Швеции опубликовала состав мужской и женской команд на следующий сезон, сообщает официальный сайт организации.
В состав сборной включена Эльвира Эберг, трёхкратная победительница юниорского чемпионата мира этого года. В тренерском штабе молодёжной команды будет работать Юнас Юханссон, ранее тренировавший сборную США.
Женщины:
Ханна Эберг
Анна Магнуссон
Мона Брорссон
Эмма Нильссон
Линн Перссон
Эльвира Эберг
Шардин Слоф.
Мужчины:
Фредрик Линдстрём
Себастиан Самуэльссон
Йеспер Нелин
Пеппе Фемлинг
Мартин Понсилуома
Торстейн Стенерсен
Оскар Ольссон.
Тренеры:
Главный тренер — Вольфганг Пихлер
Тренеры — Йоханнес Лукас, Юхан Хагстрем
Менеджер по логистике и тренер — Маттиас Нильссон
Тренеры молодёжной команды и команды на Кубке IBU — Анна Мария Нильссон, Юнас Юханссон, Ян Эрик Бускеруд.
На Играх-2018 сборная Швеции завоевала четыре медали. Золото в индивидуальной гонке выиграла Ханна Эберг, мужская сборная победила в эстафете, серебро в пасьюте завоевал Себастиан Самуэльссон, женская команда взяла серебро в эстафете.