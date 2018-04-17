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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

IBU планирует сократить хронометраж индивидуальной гонки и спринта

В Париже прошла встреча Международного союза биатлонистов (IBU) с крупными европейскими телекомпаниями.

Как стало известно «Тюменской арене», на ней обсуждалась возможность сокращения хронометража индивидуальных гонок и спринтов. Не исключено, что в программе Кубка мира появятся новые виды гонок с коротким временем проведения.

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