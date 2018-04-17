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IBU планирует сократить хронометраж индивидуальной гонки и спринта
В Париже прошла встреча Международного союза биатлонистов (IBU) с крупными европейскими телекомпаниями.
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В Париже прошла встреча Международного союза биатлонистов (IBU) с крупными европейскими телекомпаниями.
Как стало известно «Тюменской арене», на ней обсуждалась возможность сокращения хронометража индивидуальных гонок и спринтов. Не исключено, что в программе Кубка мира появятся новые виды гонок с коротким временем проведения.