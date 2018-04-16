Австрийская полиция подозревает 12 человек в мошенничестве с допингом в IBU
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Австрийская полиция подозревает 12 человек в причастности к делу о мошенничестве с
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Австрийская полиция подозревает 12 человек в причастности к делу о мошенничестве с
По данным издания, 10 человек подозреваются в мошенничестве с запрещенными препаратами, еще двое — в коррупции. Предполагается, что часть подозреваемых являются действующими спортсменами. Имена и гражданство подозреваемых не называются, но ранее австрийская полиция заявила, что под следствием среди прочих находятся российские спортсмены и официальные лица.
Как сообщается, в австрийской полиции подозревают, что
Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в
Как отмечает NRK, на данный момент полиция собрала столько доказательств, что, вероятно, потребуется несколько месяцев, прежде чем будут объявлены результаты расследования.
Ранее норвежские СМИ сообщали, что Бессеберг с 2011 года якобы скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Бессеберг отвергает все обвинения. Министр спорта РФ Павел Колобков ранее призвал правоохранительные органы Австрии предъявить доказательства вины руководителей IBU или прекратить голословные обвинения.