Австрийская полиция подозревает 12 человек в мошенничестве с допингом в IBU

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, 10 человек подозреваются в мошенничестве с запрещенными препаратами, еще двое — в коррупции. Предполагается, что часть подозреваемых являются действующими спортсменами. Имена и гражданство подозреваемых не называются, но ранее австрийская полиция заявила, что под следствием среди прочих находятся российские спортсмены и официальные лица.

Как сообщается, в австрийской полиции подозревают, что кто-то в IBU получил деньги за то, чтобы скрыть положительные результаты допинг-тестов. Расследование связано с чемпионатом мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене, а обвинения в коррупции — с событиями 2012 года. В проведении расследования, которое началось в конце прошлого года, полиции помогает Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. IBU в пресс-релизе сообщал, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. Бессеберг и Реш заявили об уходе из IBU на время следствия.

Как отмечает NRK, на данный момент полиция собрала столько доказательств, что, вероятно, потребуется несколько месяцев, прежде чем будут объявлены результаты расследования.