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19:10 (мск), источник: Р-Спорт

Австрийская полиция подозревает 12 человек в мошенничестве с допингом в IBU

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Австрийская полиция подозревает 12 человек в причастности к делу о мошенничестве с допинг-пробами в Международном союзе биатлонистов (IBU), сообщает nrk.no со ссылкой на представителя управления прокуратуры Австрии по борьбе с экономической преступностью Ингрид Машль-Клаузен.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, 10 человек подозреваются в мошенничестве с запрещенными препаратами, еще двое — в коррупции. Предполагается, что часть подозреваемых являются действующими спортсменами. Имена и гражданство подозреваемых не называются, но ранее австрийская полиция заявила, что под следствием среди прочих находятся российские спортсмены и официальные лица.

Как сообщается, в австрийской полиции подозревают, что кто-то в IBU получил деньги за то, чтобы скрыть положительные результаты допинг-тестов. Расследование связано с чемпионатом мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене, а обвинения в коррупции — с событиями 2012 года. В проведении расследования, которое началось в конце прошлого года, полиции помогает Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. IBU в пресс-релизе сообщал, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. Бессеберг и Реш заявили об уходе из IBU на время следствия.

Как отмечает NRK, на данный момент полиция собрала столько доказательств, что, вероятно, потребуется несколько месяцев, прежде чем будут объявлены результаты расследования.

Ранее норвежские СМИ сообщали, что Бессеберг с 2011 года якобы скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Бессеберг отвергает все обвинения. Министр спорта РФ Павел Колобков ранее призвал правоохранительные органы Австрии предъявить доказательства вины руководителей IBU или прекратить голословные обвинения.

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