Биатлонистка рассказала о гонке в нижнем белье

«Я вообще ни о чем не жалею. Считаю, что в жизни нужно делать как правильные поступки, так и ошибки. Если их не делать, то жить скучно. Я пожалела только потому, что эту тему просто каждый раз мусолят, при любом удобном случае. Это был спор на Спартакиаде учащихся. Я приехала на сбор за две недели до Спартакиада и там заболела. У меня там скакало давление, кровь из носа шла. Я тренировалась потихонечку, стрельба у меня не клеилась.

В итоге к соревнованиям я подошла, мягко говоря, неготовой. Друзья как обычно говорили: вот, ты тут выиграешь. А я говорю: ну нет, ребят, нереально. Я адекватно оценивала свое состояние. Они такие: ой да ладно, ты как обычно прибедняешься. В итоге говорю им: «Если выигрываю, то хотите, следующую гонку в нижнем белье побегу?» Они такие: «Так, все, мы поймали тебя на слове».



Я была уверена, что не выиграю. Первая гонка была индивидуальная. Для меня это было сюрпризом. Тогда еще «по детям» было три рубежа вместо четырех: Я стреляла 0−2−0. Хорошо, что не было второй стойки. Я выиграла первую же гонку, пришла домой и первое, что мне сказали: «Ты завтра бежишь в нижнем белье». Я такая: упс.



Я спросила у судьи, могу ли пробежать в таком виде. А это была эстафета по-моему. Он ответил, что ничего страшного, но если кто-то подаст протест, то нас могут снять. Так что это забылось на какое-то время.



Потом папа сказал, что через пять дней мне нужно отправиться на соревнования в Мурманск. А днем ранее мы с мамой как раз ходили выбирать нижнее бельё. В Мурманске девчонки из команды сказали: «Кажется, ты что-то забыла». Тогда я вышла пробежать в белье масс-старт", — сообщила Резцова в эфире радио «Спорт FM».