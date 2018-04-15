Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Целясь в РФ, США ударили по своим: неожиданный эффект санкций
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Резо Гигинеишвили увез детей в Грузию
Разбился Ил-76: погибло около 200 человек
Ричард Гир женится в третий раз
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
Поклонники обеспокоены здоровьем Татьяны Догилевой
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
20:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Габриэла Коукалова: Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выразила удивление тому факту, что российские спортсмены и тренеры подписали петицию против допинга в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), созданную ее соотечественником Михалом Шлезингром.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка добавила, что считает трусостью поведение Оле Эйнара Бьорндалена и ряда других спортсменов, не подписавших документ.

— Больше всего в моих глазах вырос Михал Шлезингр, — написала в своей автобиографии Коукалова. — Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, так как он является лучшим биатлонистом в мире. А именно Михал.

Михал даже создал петицию против допинга в адрес исполкома IBU. Я очень удивилась тому, что все российские спортсмены и тренеры подписали ее.

Не подписал петицию Бьорндален, и это меня очень разочаровало. Еще не подписали некоторые австрийцы, а также словацкий тренер Санитра, который ранее работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой, а теперь тренирует сборную Украины. Для меня это трусость.

Напомним, что петицию против допинга, созданную чешским биатлонистом, подписали 170 спортсменов.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
Мощнейшая речь Смолова о судействе
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Шестеркин тащил все. Он больше не хочет быть третьим в сборной
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«МЮ» проиграл, «Ман Сити» стал чемпионом Англии по футболу
«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь