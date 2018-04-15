Габриэла Коукалова: Бьорндален не подписал петицию против допинга. Для меня это трусость

Источник: РИА "Новости"

Спортсменка добавила, что считает трусостью поведение Оле Эйнара Бьорндалена и ряда других спортсменов, не подписавших документ.

— Больше всего в моих глазах вырос Михал Шлезингр, — написала в своей автобиографии Коукалова. — Даже не Мартен Фуркад, которого должны были услышать все, так как он является лучшим биатлонистом в мире. А именно Михал.

Михал даже создал петицию против допинга в адрес исполкома IBU. Я очень удивилась тому, что все российские спортсмены и тренеры подписали ее.

Не подписал петицию Бьорндален, и это меня очень разочаровало. Еще не подписали некоторые австрийцы, а также словацкий тренер Санитра, который ранее работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой, а теперь тренирует сборную Украины. Для меня это трусость.