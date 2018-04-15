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11:05 (мск), источник: Прессбол

Скардино: Может, буду детским тренером

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино рассказала, что хотела бы после завершения карьеры открыть у себя на родине в Сестрорецке биатлонную секцию.

Источник: Reuters

— Вы не задумываетесь о тренерской карьере?

— Любой человек после завершения карьеры задумывается, что делать дальше. Я еще думаю, буду ли продолжать, но мысли о будущем меня мучают. Для женщины очень важно выйти замуж, родить детей. Это следующий этап жизни, самый главный.

Думаю, после завершения карьеры моя дальнейшая жизнь и профессия так или иначе будут связана со спортом. В каком виде это будет — не знаю. Может, я буду детским тренером. Знаю, что в Сестрорецке и Зеленогорске до сих пор нет биатлонной секции. Мои подруги, у которых есть дети, говорят, что мечтают сделать их биатлонистами. Хотелось бы что-нибудь здесь открыть. Такая работа доставляла бы мне удовольствие. Мысль о том, чтобы в Курортном районе был биатлон, меня привлекает, и, если позволят обстоятельства, мне хотелось бы здесь начать.

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