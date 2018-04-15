Скардино: Может, буду детским тренером
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино рассказала, что хотела бы после завершения карьеры открыть у себя на родине в Сестрорецке биатлонную секцию.
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино рассказала, что хотела бы после завершения карьеры открыть у себя на родине в Сестрорецке биатлонную секцию.
— Вы не задумываетесь о тренерской карьере?
— Любой человек после завершения карьеры задумывается, что делать дальше. Я еще думаю, буду ли продолжать, но мысли о будущем меня мучают. Для женщины очень важно выйти замуж, родить детей. Это следующий этап жизни, самый главный.
Думаю, после завершения карьеры моя дальнейшая жизнь и профессия так или иначе будут связана со спортом. В каком виде это будет — не знаю. Может, я буду детским тренером. Знаю, что в Сестрорецке и Зеленогорске до сих пор нет биатлонной секции. Мои подруги, у которых есть дети, говорят, что мечтают сделать их биатлонистами. Хотелось бы