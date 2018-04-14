Макрон принял в Елисейском дворце Фуркада и других французских спортсменов

«Мы не рождаемся олимпийскими чемпионами. За медалями стоят огромная работа, невероятная воля и потрясающее самопожертвование. Это лучший пример для наших молодых людей», — сказал Макрон на встрече.

«Это важный момент для меня, как для спортсмена, но также и для наших тренеров. Мне повезло стать медалистом в Пхёнчхане, но это заслуга тренеров. Я горжусь тем, что нахожусь здесь вместе с ними. Это огромное признание. Я очень тронут», — приводит слова Фуркада Ski Chrono.