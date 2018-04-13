Фуркад: Надеюсь, Устюгова лишат золота ОИ-2010, если история с допингом подтвердится

Фуркад стал вторым в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере. Издание Le Monde в четверг сообщило о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло дело против Устюгова на основании абнормальных показателей биологического паспорта спортсмена, который завершил карьеру в 2014 году.

«Я вице-чемпион Игр в Ванкувере, это часть моего бэкграунда, истории выступлений. Я не знаю, участвовал бы в соревнованиях сейчас, если бы завоевал золото в Ванкувере. У меня есть серебро, и я очень горжусь этой медалью. Надеюсь, Устюгов будет лишен титула, если история с допингом подтвердится. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», — сказал Фуркад, которого цитирует Le Monde.