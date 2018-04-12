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23:29 (мск), источник: Газета.Ру

Драчев: Российскому биатлону надо готовиться к худшему

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев выразил мнение, что уход Андерса Бессеберга с поста президента Международного союза биатлонистов (IBU) после обвинений в сокрытии положительных допинг-тестов российских спортсменов может негативно отразиться на отечественном биатлоне.

Источник: РИА "Новости"

«Эта история может повлиять на российский биатлон очень серьезно. Есть разные перспективы. Но я думаю, что нужно дождаться официальных ответов и результатов расследования. Я надеюсь всегда на самое лучшее, но готовиться надо к худшему, — есть такая русская поговорка» — сказал Драчев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

12 апреля стало известно, что президент IBU Андерс Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.

По информации источника, 17 из 22 биатлонистов сборной России, которые в прошлом сезоне принимали участие в Кубке мира и Кубке IBU, имеют доказанные допинг-случаи.

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