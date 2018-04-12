Драчев: Российскому биатлону надо готовиться к худшему

«Эта история может повлиять на российский биатлон очень серьезно. Есть разные перспективы. Но я думаю, что нужно дождаться официальных ответов и результатов расследования. Я надеюсь всегда на самое лучшее, но готовиться надо к худшему, — есть такая русская поговорка» — сказал Драчев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.