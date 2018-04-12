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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бё: Это кризисный момент для всей биатлонной семьи

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал новость о начавшемся расследовании в отношении главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессеберга.

Источник: РИА "Новости"

«Это плохая новость для всего биатлона и особенно для нас, норвежцев, ведь президент IBU тоже норвежец. Это отвратительное жульничество, если это правда. Мы, норвежцы, в течение многих лет боролись за чистый спорт, а лидером в этой борьбе был Уле Эйнар Бьорндален. У него хорошие отношения с Бессебергом, они отлично работали вместе.

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Это кризисный момент для всей биатлонной семьи. Мы говорим о чистоте спорта, а оказывается, что босс нашего вида спорта получал деньги за то, чтобы покрывать спортсменов, употреблявших допинг, и против него проводится расследование. Это худшее, что могло произойти. Но мы должны быть терпеливыми и не осуждать никого, прежде чем все факты не будут выложены на стол.

Что касается норвежских биатлонистов, то не думаю, что нам это сильно повредит. Антидопинговая работа у нас на высоте. Произошедшее удар для международного биатлона, — приводит слова Бё-младшего VG.

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