WADA не будет комментировать ситуацию вокруг IBU во время расследования

«WADA подтверждает, что это дело связано с допингом, но в настоящее время проводится полицейское расследование, поэтому агентство не может давать дальнейших комментариев на данном этапе», — сообщили РИА Новости в WADA.
Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш.
Австрийская полиция сообщила, что расследование дела о коррупции на сумму в 300 тысяч евро касается как вопросов манипуляции с допингом, так и подарков, сделанных IBU от третьих лиц.
Бессеберг и Реш заявили об уходе из союза на время следствия.