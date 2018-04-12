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20:01 (мск), источник: Р-Спорт

WADA не будет комментировать ситуацию вокруг IBU во время расследования

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет давать комментарии по ситуации вокруг Международного союза биатлонистов (IBU), пока в отношении союза ведется расследование.

Источник: AFP 2018

«WADA подтверждает, что это дело связано с допингом, но в настоящее время проводится полицейское расследование, поэтому агентство не может давать дальнейших комментариев на данном этапе», — сообщили РИА Новости в WADA.

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Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш.

Австрийская полиция сообщила, что расследование дела о коррупции на сумму в 300 тысяч евро касается как вопросов манипуляции с допингом, так и подарков, сделанных IBU от третьих лиц.

Бессеберг и Реш заявили об уходе из союза на время следствия.

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