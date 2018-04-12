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У женской сборной Украины по биатлону появится новый тренер
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прекратит работу с командой.
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прекратит работу с командой.
Об этом со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака сообщает XSPORT.ua.
Ранее Брынзак объявил грядущую смену поколений в национальной команде.
Во время Олимпийских игр в Пхёнчхане украинская биатлонистка Валентина Семеренко обвинила тренерский штаб в выборе для эстафеты более слабых спортсменок. Тогда Семеренко не была включена в состав сборной. Также спортсменка утверждала, что Велепец не стал проводить собрание команды, чтобы объяснить о причинах выбора состава сборной.