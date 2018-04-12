У женской сборной Украины по биатлону появится новый тренер

Во время Олимпийских игр в Пхёнчхане украинская биатлонистка Валентина Семеренко обвинила тренерский штаб в выборе для эстафеты более слабых спортсменок. Тогда Семеренко не была включена в состав сборной. Также спортсменка утверждала, что Велепец не стал проводить собрание команды, чтобы объяснить о причинах выбора состава сборной.