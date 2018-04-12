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15:48 (мск), источник: ТАСС

МОК заявил, что доверяет WADA в деле о допинговых нарушениях в биатлоне

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в деле о возможной причастности руководства Международного союза биатлонистов (IBU) к сокрытию нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Полиция Австрии 10 апреля допросила президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш по делу о сокрытии допинговых нарушений спортсменами. Речь идет и о российских биатлонистах, которых якобы покрывали в IBU. Расследование отчасти основывается на данных из базы московской антидопинговой лаборатории, которые оказались в распоряжении WADA в конце прошлого года.

«WADA проинформировало нас об этих обстоятельствах, и мы полностью доверяем им и властям, которые участвуют в решении этого вопроса», — говорится в сообщении МОК.

«Во избежание подобных ситуаций МОК создал антидопинговую систему, которая функционирует независимо от интересов международных федераций и государств. В этой связи мы вновь призываем все международные федерации присоединиться к недавно созданному Международному агентству по тестированию (ITA)», — отмечает организация.

Бессеберг и Рёш на время разбирательства покинули свои должности в IBU, первый вице-президент организации Виктор Майгуров в связи с конфликтом интересов отказался временно возглавить IBU.

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