МОК заявил, что доверяет WADA в деле о допинговых нарушениях в биатлоне

Полиция Австрии 10 апреля допросила президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш по делу о сокрытии допинговых нарушений спортсменами. Речь идет и о российских биатлонистах, которых якобы покрывали в IBU. Расследование отчасти основывается на данных из базы московской антидопинговой лаборатории, которые оказались в распоряжении WADA в конце прошлого года.

«WADA проинформировало нас об этих обстоятельствах, и мы полностью доверяем им и властям, которые участвуют в решении этого вопроса», — говорится в сообщении МОК.

«Во избежание подобных ситуаций МОК создал антидопинговую систему, которая функционирует независимо от интересов международных федераций и государств. В этой связи мы вновь призываем все международные федерации присоединиться к недавно созданному Международному агентству по тестированию (ITA)», — отмечает организация.