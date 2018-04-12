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15:37 (мск), источник: Газета.Ру

Резцова: Глава мирового биатлона поплатился за любовь к России

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Источник: РИА "Новости"

Слова эксперта приводит RT.

«Могу сказать только одно. Бессеберг всегда был очень честным человеком и всегда выступал на стороне россиян, потому что Россия — чистая, честная и великая биатлонная держав.

Он поступал с отечественной командой по справедливости. Не знаю, что сейчас говорят про него, но он относился к нам с уважением. К сожалению, сейчас все против нас.

Думаю, Бессеберг и поплатился за любовь к России. Теперь против него выдвигаются такие серьезные обвинения. Что будет дальше? Не знаю. Пусть на этот вопрос отвечает Союз биатлонистов России. Они несут ответственность за все происходящее, — заявила Резцова, отметив, что не хочет лезть в «грязные игры».

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров рассказал о том, что отказался исполнять обязанности главы организации из-за конфликта интересов.

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