Майгуров: В обвинениях российских биатлонистов опять инициатива Родченкова
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый
После появления данных об обыске в
«Что касается обвинений в сторону России, то тут опять инициатива со стороны Родченкова. Январское решение CAS, оправдавшее российских спортсменов, уже показало, как надо относиться к свидетельствам Родченкова. Очевидно, что и время для очередной атаки выбрано неслучайно», — сообщил Майгуров РИА Новости.
«Период смены руководства в IBU стремятся выгодно использовать противники Бессеберга. Мы остаемся на связи с представителями IBU — дело касается российского биатлона», — добавил он.