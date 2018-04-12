Майгуров: В обвинениях российских биатлонистов опять инициатива Родченкова

Источник: РИА "Новости"

После появления данных об обыске в штаб-квартире IBU в ряде СМИ были распространены утверждения, что глава организации Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Незадолго до обысков в офисах IBU Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил союз и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипуляциях с допингом.

«Что касается обвинений в сторону России, то тут опять инициатива со стороны Родченкова. Январское решение CAS, оправдавшее российских спортсменов, уже показало, как надо относиться к свидетельствам Родченкова. Очевидно, что и время для очередной атаки выбрано неслучайно», — сообщил Майгуров РИА Новости.

«Период смены руководства в IBU стремятся выгодно использовать противники Бессеберга. Мы остаемся на связи с представителями IBU — дело касается российского биатлона», — добавил он.