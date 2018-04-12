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15:33 (мск), источник: Р-Спорт

Майгуров: В обвинениях российских биатлонистов опять инициатива Родченкова

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) россиянин Виктор Майгуров заявил, что в обвинениях в адрес российских биатлонистов опять инициатива исходит со стороны информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, хотя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов уже показало, как стоит относиться к его показаниям.

Источник: РИА "Новости"

После появления данных об обыске в штаб-квартире IBU в ряде СМИ были распространены утверждения, что глава организации Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Незадолго до обысков в офисах IBU Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил союз и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипуляциях с допингом.

«Что касается обвинений в сторону России, то тут опять инициатива со стороны Родченкова. Январское решение CAS, оправдавшее российских спортсменов, уже показало, как надо относиться к свидетельствам Родченкова. Очевидно, что и время для очередной атаки выбрано неслучайно», — сообщил Майгуров РИА Новости.

«Период смены руководства в IBU стремятся выгодно использовать противники Бессеберга. Мы остаемся на связи с представителями IBU — дело касается российского биатлона», — добавил он.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков в 2016 году рассказал New York Times о якобы существовавшей в России «допинговой программе» и манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Играх в Сочи, что послужило началом крупного международного скандала.

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