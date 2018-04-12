Пропавшие души. Почему они все неожиданно ушли из биатлона

Источник: РИА "Новости"

В мировом биатлоне заполыхал грандиозный пожар. В огне оказались российский биатлон и IBU с руководством самого высокого уровня. Как утверждает новое расследование со старым и хорошо всем знакомым главным свидетелем, российские функционеры заносили деньги чемоданами, а Международный союз биатлонистов в благодарность за это закрывал глаза на десятки случаев употребления допинга и давал России право проводить международные соревнования.

Пока в IBU проходят обыски, а Бессеберг и Реш дают показания, с российской стороны всё подозрительно спокойно. За двое суток в прицел попал лишь один человек — двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. В 2010 году в Ванкувере он выиграл масс-старт, в 2014-м в Сочи помог завоевать золото эстафетному квартету, а затем весьма неожиданно 28-летний спортсмен объявил о том, что завершает спортивную карьеру. Согласно начатому на днях расследованию, неспроста: по информации Le Monde у Устюгова с 2010 года наблюдались аномальные показатели крови, и IBU ничего не предпринимал по этому поводу.

Однако Евгений Устюгов — не единственный спортсмен, неожиданно завершивший карьеру на пике. Может быть, тогда всех следующих спортсменов надо подвергнуть проверкам?

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Николай Круглов-младший (Россия)

Первым товарищем Устюгова по несчастью может стать Николай Круглов-младший, который вместе с Устюговым входил в состав олимпийской сборной 2010 года. Особых подозрений ни у поклонников, ни у соперников уход Николая из сборной не вызвал — всё-таки его лучшие годы с победами на чемпионатах мира пришлись на середину нулевых. Да и Олимпиада триумфальной не получилась: Круглов даже в эстафету не поставили. После Игр спортсмен заявил, что был готов завершить карьеру вне зависимости от результатов Олимпиады, но для болельщиков Николая его стремительный уход из сборной в 29 лет всё равно оказался болезненно быстрым.

Хелена Экхольм (Швеция)

Шведская биатлонистка Хелена Экхольм (в девичестве Йонссон) с биатлоном попрощалась куда более внезапно. 7 марта 2012 года она выиграла восьмую награду чемпионатов мира, заняв третье место в индивидуальной гонке, а уже через три дня 27-летняя спортсменка объявила о том, что завершит карьеру буквально через неделю — по окончании сезона. «Решение завершить карьеру после этого сезона постепенно росло и долгое время зрело. Я чувствую, что пришла пора ставить перед собой новые цели в жизни. К сожалению, у меня нет 100-процентной мотивации, чтобы выступать до Сочи-2014», — огорошила всех победительница Кубка мира 2008/09. Оставив биатлон, Хелена сконцентрировалась на учёбе, а уже через год родила дочку.

Сандрин Байи (Франция)

Француженка Сандрин Байи оставила биатлон в 30 лет, но ушла на пике. В своей последней личной гонке в карьере обладательница Кубка мира 2004/05 завоевала серебряную награду — то был заключительный масс-старт сезона 2009/10.

На Олимпиаде в Ванкувере Байи тоже не осталась без награды: вместе с соотечественницами добыла серебро в эстафете. На вопрос о том, почему же она решила завершить карьеру Сандрин отвечала, что у неё были веские основания, и что это решение было принято ещё до Олимпийских игр. Как и в случае с Экхольм, у Байи могли быть семейные мотивы. Через год после завершения карьеры в семье Сандрин родилась дочь.

Мари-Лор Брюне (Франция)

«Мне 25 лет. Я знаю, что обычно карьеру в спорте на высшем уровне не заканчивают так рано. Но сегодня я чувствую, что честна перед собой. Я готова открыть новую главу в своей жизни», — написала Брюне на своём официальном сайте, когда завершала спортивную карьеру. Произошло это за год до Олимпиады в Сочи, весной 2013-го. Все шесть лет, которые француженка провела на уровне Кубка мира, она завоёвывала награды на главных турнирах сезона — чемпионатах мира и Олимпиадах — в сумме их накопилось аж 11. Болельщики сборной Франции связывали с Брюне большие надежды, но она, сославшись на проблемы со здоровьем, ушла из спорта.

Симона Хаусвальд (Германия)

Немецкая биатлонистка Симона Хаусвальд, также известная под девичьей фамилией Денкингер, ушла из спорта в возрасте 30 лет сразу же после окончания олимпийского сезона 2009/10. А могла бы ещё покататься, ведь карьера спортсменки пошла в гору! В Ванкувере она завоевала две бронзовые награды: в эстафете и в масс-старте, а через несколько недель в Ханты-Мансийске ещё и завоевала первый титул чемпионки мира — в неолимпийской смешанной эстафете. Однако громкие победы не изменили её настрой уйти из биатлона. «Теперь я буду просто наслаждаться тем, от чего отказывалась во время спортивной карьеры», — говорила она немецкой прессе.

Мартина Бек (Германия)

Вместе с Хаусвальд сборную Германии по биатлону после Игр в Ванкувере покинула и Мартина Бек, более известная под фамилией Глагов.

С учётом того, что спортсменке было 30 лет, её уход из спорта не стал большой сенсацией. Но имея перед глазами пример неутомимой Кайсы Мякяряйнен, продолжающей побеждать в свои 35 лет, можно заметить, что Бек и в олимпийском цикле перед Сочи была бы заметной фигурой.

За четыре года перед Олимпиадой в Ванкувере Мартина завоевала шесть наград чемпионатов мира, две из которых золотые, а на самих Играх спортсменка дополнила коллекцию, получив бронзовую награду в эстафете. Впрочем, и в этом случае, видимо, сказалось стремление к семейной жизни — в апреле 2011-го Бек родила первенца.

Магдалена Нойнер (Германия)

Ещё до того, как из спорта ушли такие спортсменки как Бек, Хаусвальд или примкнувшая к ним Рыжая Бестия Кати Вильхельм в сборной Германии наступила эпоха Магдалены Нойнер. Она получилась богатой на победы, но крайне недолгой. С 2007 по 2012 год лучшая биатлонистка в истории Германии завоевала три Больших хрустальных глобуса, 12 золотых наград чемпионатов мира и дважды стала олимпийской чемпионкой на Играх в Ванкувере. Магдалене было только 25 лет, когда она повергла всех в шок заявлением о том, что по окончании сезона 2011/12 завершит карьеру в большом спорте. Как ни уговаривали Магдалену не бросать биатлон, она всё же повесила винтовку на гвоздь. Злые языки поговаривали, что Нойнер спугнуло скорое внедрение новых средств контроля употребления допинга, а кто-то и вовсе утверждал, что Магдалену поймали и дали уйти по-хорошему. Но ни одна из этих версий так и не подтвердилась.