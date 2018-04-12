Пропавшие души. Почему они все неожиданно ушли из биатлона
Говорят, биатлонист Евгений Устюгов неспроста столь внезапно завершил карьеру. Но он такой не один. И вспоминается не только Нойнер.
Говорят, биатлонист Евгений Устюгов неспроста столь внезапно завершил карьеру. Но он такой не один. И вспоминается не только Нойнер.
В мировом биатлоне заполыхал грандиозный пожар. В огне оказались российский биатлон и IBU с руководством самого высокого уровня. Как утверждает новое расследование со старым и хорошо всем знакомым главным свидетелем, российские функционеры заносили деньги чемоданами, а Международный союз биатлонистов в благодарность за это закрывал глаза на десятки случаев употребления допинга и давал России право проводить международные соревнования.
Пока в IBU проходят обыски, а Бессеберг и Реш дают показания, с российской стороны всё подозрительно спокойно. За двое суток в прицел попал лишь один человек — двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов. В 2010 году в Ванкувере он выиграл
Однако Евгений Устюгов — не единственный спортсмен, неожиданно завершивший карьеру на пике. Может быть, тогда всех следующих спортсменов надо подвергнуть проверкам?
Николай
Первым товарищем Устюгова по несчастью может стать Николай
Хелена Экхольм (Швеция)
Шведская биатлонистка Хелена Экхольм (в девичестве Йонссон) с биатлоном попрощалась куда более внезапно. 7 марта 2012 года она выиграла восьмую награду чемпионатов мира, заняв третье место в индивидуальной гонке, а уже через три дня 27-летняя спортсменка объявила о том, что завершит карьеру буквально через неделю — по окончании сезона. «Решение завершить карьеру после этого сезона постепенно росло и долгое время зрело. Я чувствую, что пришла пора ставить перед собой новые цели в жизни. К сожалению, у меня нет 100-процентной мотивации, чтобы выступать до Сочи-2014», — огорошила всех победительница Кубка мира 2008/09. Оставив биатлон, Хелена сконцентрировалась на учёбе, а уже через год родила дочку.
Сандрин Байи (Франция)
На Олимпиаде в Ванкувере Байи тоже не осталась без награды: вместе с соотечественницами добыла серебро в эстафете. На вопрос о том, почему же она решила завершить карьеру Сандрин отвечала, что у неё были веские основания, и что это решение было принято ещё до Олимпийских игр. Как и в случае с Экхольм, у Байи могли быть семейные мотивы. Через год после завершения карьеры в семье Сандрин родилась дочь.
«Мне 25 лет. Я знаю, что обычно карьеру в спорте на высшем уровне не заканчивают так рано. Но сегодня я чувствую, что честна перед собой. Я готова открыть новую главу в своей жизни», — написала Брюне на своём официальном сайте, когда завершала спортивную карьеру. Произошло это за год до Олимпиады в Сочи, весной 2013-го. Все шесть лет, которые француженка провела на уровне Кубка мира, она завоёвывала награды на главных турнирах сезона — чемпионатах мира и Олимпиадах — в сумме их накопилось аж 11. Болельщики сборной Франции связывали с Брюне большие надежды, но она, сославшись на проблемы со здоровьем, ушла из спорта.
Симона Хаусвальд (Германия)
Немецкая биатлонистка Симона Хаусвальд, также известная под девичьей фамилией Денкингер, ушла из спорта в возрасте 30 лет сразу же после окончания олимпийского сезона 2009/10. А могла бы ещё покататься, ведь карьера спортсменки пошла в гору! В Ванкувере она завоевала две бронзовые награды: в эстафете и в
Мартина Бек (Германия)
Вместе с Хаусвальд сборную Германии по биатлону после Игр в Ванкувере покинула и Мартина Бек, более известная под фамилией Глагов.
За четыре года перед Олимпиадой в Ванкувере Мартина завоевала шесть наград чемпионатов мира, две из которых золотые, а на самих Играх спортсменка дополнила коллекцию, получив бронзовую награду в эстафете. Впрочем, и в этом случае, видимо, сказалось стремление к семейной жизни — в апреле 2011-го Бек родила первенца.
Магдалена Нойнер (Германия)
Ещё до того, как из спорта ушли такие спортсменки как Бек, Хаусвальд или примкнувшая к ним Рыжая Бестия Кати Вильхельм в сборной Германии наступила эпоха Магдалены Нойнер. Она получилась богатой на победы, но крайне недолгой. С 2007 по 2012 год лучшая биатлонистка в истории Германии завоевала три Больших хрустальных глобуса, 12 золотых наград чемпионатов мира и дважды стала олимпийской чемпионкой на Играх в Ванкувере. Магдалене было только 25 лет, когда она повергла всех в шок заявлением о том, что по окончании сезона 2011/12 завершит карьеру в большом спорте. Как ни уговаривали Магдалену не бросать биатлон, она всё же повесила винтовку на гвоздь. Злые языки поговаривали, что Нойнер спугнуло скорое внедрение новых средств контроля употребления допинга, а
Михаил Чесалин