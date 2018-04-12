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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Диетолог Коукаловой: Около 30% случаев анорексии приводят к летальному исходу

Диетолог чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой Ричард Пфлегер рассказал о причинах проблем со здоровьем спортсменки.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Коукалова призналась, что около 10 лет страдала от анорексии.

«Я работаю с профессиональными спортсменами, лечу их от серьёзных заболеваний. В случае с Коукаловой к серьёзным проблемам со здоровьем привело давление со стороны окружения, оно было просто невероятным, о чём говорит сама спортсменка. Есть взаимосвязь между здоровьем и давлением окружения.

Со времён работы с тренером в юниорском возрасте, который упрекал её в лишнем весе, проблема стала становиться серьёзнее. Девочки более чувствительны, чем парни. А её события происходили в возрасте трансформации мировоззрения, она переходила из категории юниорок, становилась взрослым человеком. Прибавим сюда ещё и гормональные всплески.

Если говорить о симптомах Коукаловой, то скорее речь идёт о булимии, а не об анорексии. По крайней мере не о классической анорексии. В случае с анорексией происходит саморазрушение организма, с которым сложно справиться. 30% заболеваний приводит к летальному исходу. Но с Коукаловой всё по-другому. Просто у неё в голове засели неправильные мысли.

Я думаю, что лечить Коукалову должен специалист по её заболеванию. Но я считаю, что она может вернуться в профессиональный спорт. С её мышцами и телом всё в порядке, — цитирует Пфлегера Idnes.

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