Полиция Австрии подозревает руководство IBU в коррупции на 300 тысяч долларов

Как отмечается, расследование дела о коррупции касается как вопросов манипуляции с допингом, так и подарков, сделанных IBU от третьих лиц.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.