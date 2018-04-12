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14:35 (мск), источник: Р-Спорт

Полиция Австрии подозревает руководство IBU в коррупции на 300 тысяч долларов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Австрийская полиция ведет расследование в отношении руководства Международного союза биатлонистов (IBU) по делу о коррупции в размере 300 тысяч долларов, сообщает RNK со ссылкой на пресс-релиз полиции.

Как отмечается, расследование дела о коррупции касается как вопросов манипуляции с допингом, так и подарков, сделанных IBU от третьих лиц.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется президенту IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.

В результате Бессеберг и Реш заявили об уходе из союза на время следствия. При этом первый вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров отказался от функций главы организации.

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