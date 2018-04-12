Майгуров заявил, что отказался временно возглавить IBU в связи с конфликтом интересов
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый
В четверг Андерс Бессеберг покинул пост главы IBU на время допингового расследования. Исполнять обязанности президента IBU будет
«Ситуация очень сложная, — сказал Майгуров. — Как представитель страны, которая замешана в разбирательствах, я не могу взять на себя полномочия Бессеберга. Такова практика в IBU, это делается для проведения объективного расследования».
Ранее IBU сообщил, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.