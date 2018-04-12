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14:33 (мск), источник: ТАСС

Майгуров заявил, что отказался временно возглавить IBU в связи с конфликтом интересов

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) россиянин Виктор Майгуров отказался исполнять обязанности главы организации из-за конфликта интересов. Об этом сам Майгуров рассказал ТАСС.

В четверг Андерс Бессеберг покинул пост главы IBU на время допингового расследования. Исполнять обязанности президента IBU будет вице-президент по финансам австриец Клаус Лейстнер.

«Ситуация очень сложная, — сказал Майгуров. — Как представитель страны, которая замешана в разбирательствах, я не могу взять на себя полномочия Бессеберга. Такова практика в IBU, это делается для проведения объективного расследования».

Ранее IBU сообщил, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.

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