Майгуров заявил, что отказался временно возглавить IBU в связи с конфликтом интересов

В четверг Андерс Бессеберг покинул пост главы IBU на время допингового расследования. Исполнять обязанности президента IBU будет вице-президент по финансам австриец Клаус Лейстнер.

«Ситуация очень сложная, — сказал Майгуров. — Как представитель страны, которая замешана в разбирательствах, я не могу взять на себя полномочия Бессеберга. Такова практика в IBU, это делается для проведения объективного расследования».